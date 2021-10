(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 I disegni e i versi dei bimbi su Paolo e Francesca raccolti in un volumetto conservato in biblioteca nell’ambito del “Maggio dei Libri 2021” dedicato al 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Sabato mattina la consegna dei libri ai piccoli-pittori e poeti alla Don Milani di Villa Verucchio

Con i loro disegni e i loro versi sul tema Paolo e Francesca è stato realizzato un libro i bimbi-pittori e poeti lo hanno ricevuto in dono alla Biblioteca Don Milani di Villa Verucchio.

Tutto è nato in occasione del “Maggio dei Libri”, che nella ricorrenza del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri è stato declinato sul tema “amor…” incarnato dai personaggi di Paolo Malatesta da Verucchio e Francesca da Polenta da Rimini, la cui tragica vicenda è narrata, come universalmente noto, nel Canto V dell’Inferno. Invece di proporre i tradizionali laboratori in presenza, ai piccoli è stato infatti consegnato un kit gratuito per la realizzazione appunto di un disegno e di una poesia in rima sulla notisima tragica storia d’amore. Disegni poi raccolti in un volume rilegato che rimarrà conservato nella biblioteca.

L’appuntamento si è tenuto sabato mattina e sono state la direttrice Lisetta Bernardi e l’assessora alla cultura Linda Piva a fare dono del volumetto ai bambini, alcuni dei quali nel frattempo passati alle scuole medie e “sostituiti” quindi dai genitori perché in classe. “E’ stato un momento di bella partecipazione e condivisione e il frutto del lavoro di questi giovanissimi verucchiesi resterà a disposizione dell’intera comunità facendo da stimolo a tutti i bimbi. Per ringraziarli, abbiamo anche letto a voce alta i loro lavori, tutti molto belli” commenta proprio l’amministratrice.

