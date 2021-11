(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 LIBRI: MOLES: PIENO SOSTEGNO A #IOLEGGOPERCHÈ, ADERISCO CONVINTAMENTE A INIZIATIVA

“É con estremo piacere e con grande convinzione che ho deciso di sostenere con il mio Dipartimento la campagna di #ioleggoperché, inserendola immediatamente nelle campagne di comunicazione della Presidenza del Consiglio”.

Lo ha detto Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria, nel videomessaggio trasmesso durante la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di #ioleggoperchè, che si è tenuta oggi nella scuola ICS Ciresola di Milano.

“Questa iniziativa è il risultato di una bellissima sinergia, di una collaborazione virtuosa tra la scuola, le istituzioni, le associazioni, i media pubblici e privati, gli editori e le aziende. C’è un parallelismo che mi rende molto felice con una delle prime iniziative che ho adottato da quando ho assunto l’incarico di Sottosegretario all’Editoria: lo stanziamento di circa 13 milioni di euro per rimborsare, fino al 90%, i costi sostenuti dalle scuole per acquistare abbonamenti a quotidiani e periodici. Più si legge e più si conosce, più si studia e più si è liberi. I libri sono strumenti di svago o di piacere ma anche di libertà e democrazia. Leggere è un modo per conoscere il mondo. I libri sono un bene prezioso ed indispensabile. Donare i libri alle biblioteche scolastiche – ha proseguito – è un’azione da promuovere e valorizzare sempre e sempre di più. Facendo alle scuole e ai giovani questo dono, lo facciamo anche e soprattutto a noi stessi. Ribadisco il mio sostegno e il pieno supporto mio e del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria per qualsiasi altra attività utile al sostegno dei vostri progetti attuali e futuri. Aderisco convintamente alla campagna, sarà anche per me un piacere acquistare e donare dei libri. Io dico sempre che un libro costa poco, resta per sempre e non fa male alla salute”.

🔊 Listen to this