(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 LIBRI: MARTEDÌ 20 LUGLIO MELONI A ROMA PER PRESENTARE “IO SONO GIORGIA”

Martedì 20 luglio, alle ore 18.30, Giorgia Meloni sarà al Profumo Spazio Sensoriale di Roma, via di Villa Lauchli 1, per presentare il libro «Io sono Giorgia», edito da Rizzoli. Insieme a lei sul palco il giornalista Alessandro Giuli che intervisterà il presidente di Fratelli d’Italia.

Nota per la stampa

