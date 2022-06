(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 Comune di Rimini

Rimini 2 giugno 2022

comunicato stampa

Libri in cargo bike: sono 6.888 i prestiti di volumi consegnati su ‘tre ruote’ a 133 classi del territorio riminese

6.888: tanti sono i libri della Biblioteca Gambalunga prestati agli studenti delle 19 scuole che hanno aderito al progetto ‘Libri in cargo bike’, l’iniziativa promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con Bikepark con un duplice obiettivo e cioè avvicinare i giovanissimi alla lettura e allo stesso tempo far conoscere e promuovere le innovative modalità con cui ci si può spostare nel centro urbano. Dopo la sperimentazione avviata nel 2021, nell’anno scolastico che si sta concludendo il progetto si è consolidato a partire dal settembre scorso, coinvolgendo 133 classi delle 19 scuole che hanno voluto abbracciare l’iniziativa. Si tratta in gran parte di scuole primarie, distribuite su tutto il territorio, da Torre Pedrera a Miramare. Hanno aderito anche diverse scuole di infanzia e una scuola secondaria primaria di grado, la media Bertola coinvolgendo tutte le undici classi prime.

Oltre alla consegna dei libri in prestito attraverso le cargo bike, il progetto si è ampliato grazie all’interesse e al coinvolgimento delle insegnanti. Alle scuole Casti ad esempio è in corso una campagna di iscrizione alla Gambalunga, mentre in altri casi i ragazzi sono stati coinvolti in altre attività della biblioteca, come le presentazioni di libri insieme agli autori (l’incontro dedicato al fumetto con Gud e la presentazione del libro di Alice Barberini e Marco Missiroli “Ernest e Biancaneve”).

L’iniziativa “Libri in bici. Cargo Bike al servizio della lettura” è inserita nel progetto europeo City Changer Cargo Bike (CCCB) ed è possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Rimini, Biblioteca Gambalunga e Bikepark, la velostazione presente davanti alla stazione ferroviaria di Rimini. Uno spazio innovativo e unica a livello nazionale, dove i cittadini e turisti possono scoprire e trovare un insieme integrato di servizi e opportunità per muoversi con semplicità sul territorio in bicicletta: una ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa 7 giorni su 7, 10 postazioni di ricarica biciclette elettriche, negozio accessori, nuovo servizio di lavanderia, parcheggio custodito, deposito bagagli e noleggio di biciclette, mono marcia, a sei marce o elettriche. Dalla primavera inoltre è stato sarà raddoppiato il servizio di noleggio gratuito delle cargo bike, passate da 3 a 6. Tra le cargo bike a disposizione ci sono anche dei mezzi a pedalata assistita e altri in grado di consentire il trasporto di carrozzine, capace di garantire la possibilità di spostarsi in città anche a chi, per motivi di salute, ha difficoltà motorie.

“Le cargo bike rappresentato una proposta innovativa di mobilità sostenibile che Rimini ha introdotto da un paio di anni e che col passare dei mesi stanno diventando sempre più diffuse in città – commenta l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni – usate in particolare dai genitori con figli piccoli o per il trasporto delle merci nel quadrante urbano, da parte di fornitori o esercenti. Il progetto ‘Libri in cargo bike’ è un modo per rendere sempre più famigliare un servizio che rappresenta un tassello del sistema di mobilità sostenibile delle città di domani, partendo proprio dai cittadini più giovani che del domani saranno i protagonisti. Il buon riscontro dell’iniziativa e il coinvolgimento attivo degli insegnanti sono un segnale molto positivo di una nuova e più profonda sensibilità verso queste tematiche e per questo abbiamo intenzione di riproporre il progetto anche per il prossimo anno”.

