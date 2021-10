(AGENPARL) – Roma, 16 ottobre 2021 – Il gruppo industriale multinazionale italiano Maccaferri ha fatto ieri una presentazione visiva sulle soluzioni di asfalto specializzate per gli aeroporti presso la sede dell’Autorità aeroportuale libica.

La presentazione ha esaminato i materiali utilizzati per installare e supportare gli strati di pavimentazione in asfalto durante la costruzione e la manutenzione di piste di atterraggio, corridoi e piazzali.

Sono state discusse le procedure tecniche appropriate per il processo di pavimentazione, nonché i metodi di trattamento e isolamento dell’acqua vicino alla superficie. Queste includevano misure da adottare per garantire che l’acqua non salga agli strati superiori per evitare il verificarsi di cedimenti e crolli negli strati di asfalto, specialmente quando gli aerei vi passano sopra.