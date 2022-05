(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 LIBERTÀ DI STAMPA E TUTELE PER I GIORNALISTI, INCONTRO A ROMA CON LA

PRESIDENTE DELL’EUROPARLAMENTO

Mag 5, 2022 | Primo piano

Bartoli, l’Europarlamento ci sostenga per far approvare le norme sulla

diffamazione, urgenti anche misure per consentire copertura

assicurativa ai freelance impegnati in Ucraina

Libertà di stampa, tutele per i giornalisti, direttiva europea contro

le querele intimidatorie, sistema dell’informazione e contrasto alle

fake news. Questi i temi principali affrontati nell’incontro con la

presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola, in visita in Italia,

e coordinato dal presidente del Cnog Carlo Bartoli, svoltosi nella

sede di Roma dell’Europarlamento. Al breve meeting hanno partecipato

il presidente emerito del Parlamento Europeo Antonio Tajani e la

vicepresidente Pina Picierno.

Nell’intervento di apertura Bartoli ha ricordato le numerose criticità

che riguardano la situazione italiana dell’informazione, a partire dal

crescente numero di aggressioni e minacce cui sono oggetti i

giornalisti, al fenomeno dilagante delle querele temerarie contro la

stampa. Situazioni rispetto alle quali il contributo del Parlamento

Europeo può essere determinante a fronte dell’inerzia legislativa nel

nostro Paese. Il presidente del Cnog, toccando il tema della guerra in

Ucraina, ha sollevato anche il problema delle tutele per i tanti

giornalisti freelance o precari che svolgono con passione il loro

lavoro sul campo per garantire una corretta informazione. “I costi

delle polizze assicurative sono abnormi – ha sottolineato Bartoli – e

sarebbe necessario un sostegno a livello europeo per offrire

un’adeguata protezione a chi rischia la vita per noi”.

La presidente Metsola, nelle sue conclusioni, ha rimarcato

l’importanza della libertà di stampa per le democrazie ed ha ricordato

la tragica fine di Daphne Caruana Galizia uccisa da una bomba proprio

perché svolgeva fino in fondo il suo mestiere ponendo domande scomode.

“Quell’episodio mi ha cambiato la vita” – ha affermato Metsola, che è

maltese, per poi ribadire il suo impegno e la sua determinazione a

portare avanti la proposta di direttiva europea per contrastare le

azioni legali intimidatorie contro i giornalisti. La presidente

dell’Europarlamento ha ricordato che Caruana Galizia, quando fu

uccisa, aveva in corso ben 47 procedimenti contro di lei. La proposta

di direttiva contro querele temerarie (SLAPP – Strategic lawsuit

against public partecipation) una volta definitiva renderà

obbligatorio per gli Stati della UE emanare adeguati provvedimenti per

limitare l’abuso di strumenti legali contro la libertà di

informazione.

All’incontro sono intervenuti Luigi Contu, direttore dell’Ansa;

Antonio Preziosi, direttore Rai Parlamento; Maurizio Molinari,

direttore La Repubblica; Sarah Varetto, vice presidente Communication

Sky; Massimo Giannini, direttore La Stampa; Giuseppina Paterniti,

direttore editoriale per Offerta informativa Rai; Paolo Liguori,

direttore TgCom; Lucia Annunziata. Hanno partecipato anche un gruppo

di studenti dell’Università di Roma La Sapienza.

www.odg.it/

