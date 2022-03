(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 “Allievi per Allievi”, il teatro con lo sguardo e la voce

dei giovani

La Libera Accademia del Teatro propone un progetto per appassionare gli

studenti al mondo del teatro

Il percorso coinvolgerà cinque istituti secondari di primo e secondo grado in

laboratori e spettacoli

AREZZO – Il teatro con lo sguardo e la voce dei giovani. La Libera Accademia del

Teatro torna nelle scuole con il progetto “Allievi per Allievi” e rinnova l’impegno volto

all’educazione degli studenti al mondo del teatro attraverso una formula che, unendo

laboratori e spettacoli, è volta a sviluppare capacità di critica, attenzione e sensibilità

verso i linguaggi della scena. Il tema di questa edizione sarà “Confliggere – La guerra

nelle parole del teatro d’autore”, andando a fornire un’occasione di riflessione, di

denuncia e di confronto sulle motivazioni culturali, religiose ed economiche alle

origini dei conflitti tramite le modalità interattive offerte dal teatro.

“Allievi per Allievi” coinvolgerà un totale di cinque istituti secondari di primo e

secondo grado a cui verrà proposta la visione di due spettacoli al teatro Pietro

Aretino di via Bicchieraia, che saranno messi in scena da giovani allievi dei corsi

Junior della Libera Accademia del Teatro, prevedendo attori e spettatori coetanei

secondo i principi della peer education. Il primo appuntamento sarà nella mattina di

giovedì 17 marzo con “Ubu re” di Alfred Jarry che, con la regia di Uberto Kovacevich,

proporrà una commedia grottesca di teatro dell’assurdo dove la cruda realtà viene

mescolata con la farsa, il surrealismo, l’ironia, la provocazione, il sarcasmo e le

esagerazioni umoristiche, mentre la mattina di venerdì 25 marzo sarà la volta del

teatro epico e drammatico di “Madre Courage” di Bertold Brecht che esporrà un

dramma ambientato durante la Guerra dei Trent’anni in uno spettacolo curato da

Andrea Biagiotti. La visione dell’opera sarà seguita da un dibattito tra il pubblico e gli

attori che permetterà di capire il teatro dalla prospettiva di chi è salito sul

palcoscenico, mettendo così a confronto emozioni e pensieri di coetanei con ruoli

diversi. Entrambi gli spettacoli saranno anticipati da una messa in scena aperta

all’intera cittadinanza, con “Ubu re” previsto alle 21.00 di mercoledì 16 marzo e con

“Madre Courage” alle 21.00 di giovedì 24 marzo.

Il percorso di “Allievi per Allievi” prenderà il via già nei giorni precedenti attraverso

laboratori nelle classi tenuti dai docenti e dai maestri della Libera Accademia del

Teatro che accompagneranno gli studenti alla scoperta delle dinamiche del

palcoscenico e li guideranno attraverso approfondimenti di testo, autore e note di

regia, proponendo anche la sperimentazione diretta di esercizi teatrali e la prova di

alcune scene. L’obiettivo di questa fase è di stimolare una capacità critica e di

preparare ad una visione pienamente consapevole del successivo spettacolo. «“Allievi

per Allievi” – spiega Amina Kovacevich, presidente della Libera Accademia del Teatro,

– propone una modalità di educazione al teatro attiva e partecipe rivolta agli alunni

delle scuole secondarie. Dopo due anni di stop, siamo felici di tornare con un

progetto di peer education in cui i protagonisti assoluti sono i ragazzi, fornendo

anche un’occasione di riflessione sui delicati temi della guerra narrati dai grandi

autori del passato».

Arezzo, mercoledì 9 marzo 2022

