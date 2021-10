(AGENPARL) – Roma, 13 ottobre 2021 – La crisi del carburante in Libano è peggiorata nell’ultima settimana poiché il paese ha subito un blackout di 24 ore durante il fine settimana, dopo anni di instabilità nel settore energetico.

Ricordiamo che la popolazione libanese è di 6 milioni e ha dovuto affrontare un blackout totale di 24 ore a partire da sabato poiché due delle principali centrali elettriche del paese, Deir Ammar e Zahrani, hanno esaurito il carburante diesel, il che significa che non sono state in grado di fornire l’elettricità di cui il paese aveva bisogno.

L’elettricità è stata ripristinata solo domenica dopo che la banca centrale ha fornito al ministero dell’energia 100 milioni di dollari di credito per acquistare il carburante necessario per tornare in funzione. Se non fosse stato per l’intervento della banca centrale, l’interruzione sarebbe durata diversi giorni. Inoltre, questo credito contribuirà solo al ripristino dell’energia a breve termine, con il paese che fa affidamento su una spedizione di carburante dall’Iraq alla fine di questo mese per non avere altri blackout di energia elettrica.

Le interruzioni di corrente non sono rare per il popolo libanese. E mentre il resto del mondo sta attualmente combattendo contro la carenza di petrolio e gas, questa è stata per anni una sfida continua in Libano, con le carenze della compagnia elettrica statale Electricité du Liban. Tuttavia, questi tagli erano gestiti dal settore energetico per garantire che fosse fornita energia sufficiente per tutto il giorno e la notte. Ora, le compagnie energetiche stanno perdendo il controllo a causa degli alti prezzi del carburante e della scarsità.

Le interruzioni sono state così frequenti che i residenti temono di acquistare cibi deperibili perché i loro frigoriferi sono diventati inutili senza elettricità. L’intossicazione alimentare è un grave rischio. Gli ospedali hanno dovuto sospendere le operazioni a causa dell’incertezza di un’alimentazione stabile. Inoltre, i negozianti devono chiudere durante le interruzioni di corrente o operare al buio, con solo pochi fortunati che hanno accesso ai generatori come backup. Ora quelli che potrebbero permettersi i generatori stanno affrontando lo stesso problema delle compagnie energetiche: una grave scarsità di carburante.

Una delle maggiori sfide del Libano nell’accesso al carburante è la sua forte dipendenza dalle importazioni di energia, con il carburante che rappresenta oltre il 20 percento del conto delle importazioni del paese .

Ad agosto, il Libano ha aumentato i prezzi della benzina del 66 per cento nel tentativo di affrontare la carenza di carburante nel paese, riducendo i sussidi governativi sul carburante. A settembre, il governo era stato costretto ad aumentare ancora di più i prezzi, aumentando a un certo punto il prezzo del carburante due volte in soli cinque giorni. Il governo ha finora offerto sussidi per l’acquisto di carburante in un paese che sta affrontando livelli crescenti di povertà. Secondo le Nazioni Unite, circa il 78 per cento della popolazione libanese è caduta in povertà , dopo anni di instabilità politica, la crisi finanziaria del 2019 e i bombardamenti dell’anno scorso nella capitale Beirut.

Mentre solo ora stiamo assistendo agli effetti drammatici della cattiva gestione energetica del Libano, il problema è in aumento da anni. La spesa energetica inefficace e la scarsa organizzazione affliggono il paese da decenni. Nel 2020, il governo ha stimato che il settore dell’elettricità ha costituito circa $ 1,6 miliardi di fondi pubblici, con alcuni che affermano che questi costi sono più vicini a $ 2 miliardi, o circa il 3% dell’economia totale libanese. Per un Paese oppresso dal debito, l’industria energetica mal gestita rappresenta un fardello enorme, che rappresenta quasi la metà del debito pubblico .

Tuttavia, non sembra che siano stati compiuti progressi reali nella riforma del settore, principalmente a causa della corruzione politica e degli interessi acquisiti. Questa è stata una sfida così significativa al cambiamento che sia la Banca Mondiale che il FMI hanno finora rifiutato di interferire per il rischio di fondi mal gestiti a causa della corruzione dilagante.

Il Libano ha votato un nuovo governo al potere questo settembre, un anno dopo le dimissioni del precedente governo a seguito della fatale esplosione a Beirut nell’agosto 2020. Il governo sarà guidato dal presidente Michel Aoun e dal politico veterano Najib Mikati come primo ministro. Al momento del suo insediamento, Anon ha dichiarato che intende riprendere i colloqui con il FMI per finanziare un programma di ripresa dell’economia del paese ed ha anche promesso di combattere la corruzione, la radice di molti dei problemi del Libano.

Ma alcuni temono che se questa crisi del carburante non viene risolta potrebbe spingere un paese con alti livelli di povertà e insicurezza nella guerra civile. Con tutte le speranze riposte nel nuovo governo , questa potrebbe essere l’ultima possibilità che la sfera politica ha di farcela prima che il Libano finisca in una spirale di distruzione.