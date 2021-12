(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 L’Hub di Scandicci raddoppia la sua capacità vaccinale. Da lunedì 360 dosi giornaliere su 6 giorni

Scritto da Paola Baroni, lunedì 13 dicembre 2021

Firenze– Corrono veloci le terze dosi anche all’Hub di Scandicci che a una settimana dall’apertura è già pronto a raddoppiare la sua capacità produttiva. Da oggi 13 dicembre l’Hub passerà da 180 a 360 dosi di vaccino giornaliere, per far fronte alla richiesta che da giorni si annunciava crescente.

Nell’Hub presso l’Auditorium Rogers, lo ricordiamo, vengono effettuatesolo terze dosi su prenotazione tramite il portale della Regione https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.

Il centro è attivo dal lunedì al sabato in orario 8-14 e si avvale della preziosa collaborazione dei volontari dell’Associazione Humanitas di Scandicci.

In vista delle festività natalizie i giorni di chiusura sono il 25 e il 26 dicembre e il 1° e il 2 gennaio.

Elena Cinelli

