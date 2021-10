(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 L’HOTEL BRITANIA DI LISBONA DEDICA UNA STANZA A CARMEN SEVILLA

La camera 44 dell’hotel portoghese in cui alloggiò la famosa attrice, cantante e ballerina spagnola da oggi si chiamerà “Camera Carmen Sevilla”

María del Carmen García Galisteo, conosciuta come Carmen Sevilla, è nata a Siviglia il 16 ottobre 1930. È stata un’attrice, cantante, ballerina e conduttrice televisiva spagnola. Nel febbraio 1954 Carmen Sevilla venne a Lisbona per promuovere il film “Violetas Imperiais”, una coproduzione franco-spagnola in cui recitava con Luís Mariano, attore e tenore basco, detto il “Principe delle Operette”, anch’egli molto popolare. Secondo la stampa nazionale e spagnola dell’epoca, l’arrivo di Carmen Sevilla sul Sud Express alla stazione ferroviaria di Rossio fu “veramente apoteotico”: Circondata da decine di fotografi e giornalisti e migliaia di ammiratori e curiosi, Carmen Sevilla “incantò tutti con la sua semplicità e bellezza”, rispondendo alle domande, posando per i fotografi e distribuendo autografi. Alla fine, quando tutto si calmò, un’auto la portò all’albergo dove sarebbe andata ad alloggiare, in compagnia della Madre, in questa prima visita a Lisbona: l’Hotel do Império (oggi [Hotel Britania](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=9%3d6a7XB%26F%3d2cB%26H%3d2f6c0c%26t%3dU9bBZ3a%26z%3dBuPuM_swXt_47_wuTv_70_swXt_3BqCt8tHiAwCu7l9iKy9mO.hIn_NVwQ_XkCu_NVwQ_XkBpPjF-cNnNb7f5bJn5_swXt_3B%26i%3dGvO173.JjN%26jO%3d8a4YAc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)). Fu presso l’Hotel do Império che concesse la sua prima intervista ad António Feio e fu ritratta, in modo rilassato, da Luís Mendes, nel soggiorno, nel bar e nella camera 44 dell’albergo, sulla copertina della Rivista Plateia del 1° febbraio 1954 parlando e sorridendo al telefono nella sua stanza. Quella stessa sera, la prima del film “Violetas Imperiais” proiettata al cinema Odeón, con la presenza sul palco della splendida Carmen Sevilla, fu un vero evento nazionale. Carmen Sevilla è tornata più volte in Portogallo.

Per vivere e scoprire le esperienze di Carmen Sevilla non resta che soggiornare in questo rifugio proprio nel centro storico di Lisbona. Progettato negli anni ’40 dall’architetto modernista Cassiano Branco, l’Hotel Britania, che festeggia il suo 77° anniversario questo ottobre, è l’unico hotel di quel periodo che è sopravvissuto intatto fino ad oggi. Restaurato all’interno del suo originale ambiente Art Déco, l’unicità di questo hotel lo ha portato alla classificazione come edificio storico di Lisbona. Tutto nel suo progetto mostra la cura nel far rivivere lo spirito di unitcià senza perdere la sua anima originaria. L’Hotel Britania fa parte dei [Lisbon Heritage Hotels](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=0%3dKX9YQ%26C%3d4dQ%26E%3d4gKZBd%269%3dRAcQW5b%26E%3d9wQ0J_uxmq_68_BrVw_L7_uxmq_5C60v99EkBB0w816kLD6oP.wFp_OktS_Yz0w_OktS_Yz%265%3dpRCMfY.88u2d6w%26FC%3dT0ZMWB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)che riuniscono 5 boutique hotels situati nel centro storico di Lisbona, in case antiche o edifici storici, tutte di interesse per il patrimonio culturale e architettonico. Di proprietà di famiglie portoghesi con tradizioni alberghiere, che si sono unite per creare ambienti intimi, tutto è pensato per enfatizzare il legame con il patrimonio culturale della città senza rinunciare al comfort e alla sicurezza della nostra epoca contemporanea. Qui tradizione e modernità si fondono, e le dimensioni raccolte delle cinque strutture permettono di offrire un servizio veramente incentrato sul cliente. Ciascuno degli Heritage Hotels di Lisbona ha caratteristiche che lo individualizzano, una propria personalità e storia nel contesto della città di Lisbona.

Gli altri Heritage Hotels

Heritage propone cinque deliziosi boutique hotel nelle migliori location della capitale. Le strutture si trovano in piccoli palazzi o dimore storiche e assicurano un’atmosfera speciale, familiare ed allo stesso tempo ricca di charme, dove il rispetto della tradizione e il comfort offerto della modernità procedono di pari passo e garantiscono alla clientela un caloroso benvenuto. Con un soggiorno minimo di due notti gli Heritage offrono il biglietto per la funicolare a loro più vicina. L’1% di ogni prenotazione diretta sarà devoluto alle Scuole Portoghesi di Restauro e Conservazione dei Beni Artistici. L’importo raccolto sarà donato alla fine di ogni anno a queste scuole. Con questa iniziativa, gli Heritage Hotels di Lisbona intendono contribuire alla conservazione del patrimonio nazionale attraverso la promozione, la sensibilizzazione e il rispetto dell’arte del restauro.

AS JANELAS VERDES – L’hotel As Janelas Verdes (ossia “finestre verdi”) è ubicato accanto al National Art Museum, in un piccolo palazzo di fine Ottocento, ed offre un’atmosfera romantica e accogliente. Qui trovò ispirazione anche Eça de Queirós, uno dei più famosi romanzieri portoghesi; la memoria della sua presenza rivive nei tanti oggetti d’arte sparsi per le stanze, nei libri, nei dipinti e negli oggetti che riportano con la fantasia ad altre epoche. Tutte le camere sono soleggiate e vivaci, il Tago è a un passo, in primavera la giornata inizia con un meraviglioso breakfast servito nel giardino, mentre vi godete la tranquillità della Lisbona di un tempo.

Prezzi per la camera doppia a partire da 106,00 euro inclusa la prima colazione.

HOTEL LISBOA PLAZA – A due passi da Avenida da Liberdade, è un “classico” tra i migliori hotel della capitale portoghese. La decorazione di interni è stata recentemente rinnovata dall’architetto Sofia Duarte Fernandes in uno stile leggero molto portoghese, mantenendo l’impronta classica e lo spirito famigliare. Alcuni particolari accennano alla moda dell’epoca dell’apertura dell’hotel negli anni Cinquanta e motivi etnici vivacizzano i nuovi tendaggi. Nella metà delle camere sono stati recuperati i pavimenti di parquet originali, mentre nuove moquette sono state collocate nell’altra metà per soddisfare le varie esigenze degli ospiti.

Prezzi per la camera doppia a partire da 82,00 euro compresa la prima colazione.

SOLAR DO CASTELO – Durante la seconda metà del XVIII secolo venne costruita una bella casa signorile all’interno delle mura del castello di San Giorgio, sul terreno dove un tempo sorgevano le ex cucine del Palazzo Alcacova. Ecco perché è ancora conosciuto con il nome di Palacete das Cozinhas (“Palazzo della Cucina”). La struttura unisce elementi dello stile razionalista di Pombal (i sobri infissi delle finestre e dell’entrata principale) con altri che esprimono maggiore libertà. Il palazzo, classificato come edificio storico, è stato trasformato in hotel e riportato agli antichi splendori grazie a un design contemporaneo di alta qualità.

Prezzi per la camera doppia a partire da 129,00 euro compresa la prima colazione.

HERITAGE AVENIDA LIBERDADE – L’ultimo nato della catena Hoteis Heritage Lisboa si trova sul corso principale, Avenida da Liberdade. Il suo design porta la firma di Miguel Câncio Martins, architetto portoghese celebre per il proprio lavoro in locali mitici come il Buddha Bar o il Thiou a Parigi, lo Strictly Hush a Londra e il Man Ray a New York. L’aspetto esterno del palazzo è stato lasciato inalterato, mentre gli interni si ispirano alle residenze urbane della borghesia portoghese. Le camere sono in pieno equilibrio tra tradizione e modernità e presentano uno stile personalizzato. Nella lobby Câncio Martins ha creato un’atmosfera che richiama la “way of life” portoghese, di nuovo in bilico tra passato e futuro. Obiettivo: ideare uno stile che affondi le proprie radici nell’identità lusitana e lisboeta.

Prezzi per la camera doppia a partire da 119,00 euro compresa la prima colazione.

Hoteis Heritage Lisboa

sito: [www.heritage.pt](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=8%3dFaIWL%26F%3dDbL%26H%3dDeFcLb%264%3dUKaL6p5nZEZ%260%3dB7O5_Ldxe_Wn_Mfwc_Wu_Ldxe_VsRBQ.u07C76v9.3O_7ufu_G0%26q%3dH0M98G.HrO%26xM%3dFbHWId&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

