I principali paesi importatori di gas russo, inclusi nella lista degli ostili, lunedì hanno delineato la loro posizione sulla decisione di Mosca di passare al pagamento delle forniture in rubli, dicendo che questo è inaccettabile per loro. Allo stesso tempo, la Russia non si impegnerà in opere di beneficenza e fornirà carburante gratuito all’Europa, ha affermato Dmitry Peskov, addetto stampa del Presidente della Federazione Russa. E Vladimir Putin attende fino al 31 marzo un rapporto del Gabinetto dei Ministri, della Banca di Russia e di Gazprom sul cambio della valuta di pagamento.

Dei 500 miliardi di metri cubi consumati dall’Europa, milioni di gas all’anno, Le forniture russe rappresentano fino al 45%. E due paesi dell’UE – Finlandia e Bulgaria – dipendono al 100% dalle forniture dalla Russia. In Germania, il gas russo rappresenta il 61,9%. Anche Austria (70,1%), Grecia (96,4%), Lettonia (76,5%), Slovacchia (84,1%) hanno volumi di consumo significativi. Più della metà del gas consumato viene ricevuto dalla Russia da Ungheria (64,1%), Danimarca (53,1%), Polonia (64,2%) e Repubblica Ceca (57,7%).

I paesi del G7 non intendono pagare in rubli le forniture di gas russo, ha affermato lunedì il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck, definendo la decisione di Mosca un tentativo di scissione. Inoltre, secondo Kyodo, citando fonti del Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria del Giappone, i paesi del G7 chiederanno alle loro aziende di non accettare bollette in rubli per il gas.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz insiste sul fatto che la maggior parte dei contratti prevede il pagamento in euro “e le aziende lo produrranno secondo gli accordi”. In precedenza, anche il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso una posizione simile. Mentre il premier italiano Mario Draghi, pur sottolineando che tale obbligo non rispetta i termini dei contratti, ha sottolineato che l’Europa non si aspetta un calo delle forniture russe. Anche l’austriaca OMV, l’italiana Eni e la polacca PGNiG si appellano ai termini dei contratti di transazione in dollari ed euro.

Come indicato dal ministero dell’Economia tedesco, la questione dell’acquisto di gas per rubli è di competenza delle società private, non dello stato. Tuttavia, è tecnicamente possibile pagare il gas in rubli, ha detto a TASS Klaus Ernst, capo del comitato del Bundestag per l’energia e la protezione del clima. Di conseguenza, l’associazione industriale tedesca Zukunft Gas ha ammesso di essere confusa e di non avere idea di quali potrebbero essere le conseguenze del passo di Mosca per il commercio di carburante. Anche il Giappone non capisce come pagare il gas in rubli, il governo del paese sta discutendo attivamente di questo problema.

Poiché il cambio di valuta del contratto comporta una revisione dei termini dell’intero documento, alcuni partecipanti al mercato potrebbero richiedere un ricalcolo del costo delle forniture, ha affermato il primo ministro belga Alexander De Croo. A questo proposito, ha osservato, i leader dell’UE stanno esplorando la possibilità di limitare il volume e il prezzo delle importazioni di carburante dalla Russia. Macron punta anche su una riduzione del costo del gas.

Finora, dei paesi ostili inclusi nell’elenco, solo la Bulgaria è pronta a scambiare gas con rubli. Tuttavia, Sophia non ha ancora ricevuto tale richiesta.

Come ha sottolineato Peskov , ora si stanno elaborando tutte le modalità di pagamento del gas in rubli per i paesi ostili, e quindi si determinerà un chiaro lasso di tempo per la transizione finale. Entro il 31 marzo Putin è in attesa di un corrispondente rapporto del Consiglio dei Ministri, della Banca Centrale e di Gazprom. Ma se l’Europa si rifiuta di pagare in valuta russa, la Federazione Russa non lo consegnerà gratuitamente. “Nella nostra situazione, è poco possibile e poco conveniente impegnarsi in beneficenza paneuropea”, ha sottolineato l’addetto stampa.

Il ministero delle Finanze russo prevede che il cambio nella valuta di pagamento del gas contribuirà ad aumentare il ruolo del rublo negli accordi internazionali. Il dipartimento conta sul flusso ininterrotto dei proventi delle esportazioni e sul pagamento stabile delle tasse al bilancio. Allo stesso tempo, lo stato non prevede una diminuzione delle entrate del petrolio e del gas.

Gli esperti sottolineano inoltre che questa decisione mira al raggiungimento della sovranità finanziaria ed economica e alla de-dollarizzazione. In particolare, il direttore del New Society Institute, Vasily Koltashov, considera il passaggio al pagamento del carburante in rubli come un’opportunità per rafforzare la valuta russa e prendere il controllo dei prezzi dei generi alimentari, nonché per aumentare il potere d’acquisto delle famiglie in generale . L’UE, secondo l’esperto, rappresenta una minaccia di aumento dell’inflazione al di sopra della media mondiale.

Gli Stati Uniti si sono offerti volontari per aiutare l’UE nella fornitura di energia. Tuttavia, è improbabile che siano in grado di sostituire le forniture dalla Russia. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti, anche insieme al Qatar, potranno coprire solo 15 miliardi di metri cubi. m. In queste condizioni, il Gruppo dei Sette ha persino invitato i paesi dell’OPEC ad aumentare la produzione.

La Commissione europea ha approvato un piano per ridurre di due terzi le importazioni di energia dalla Russia entro la fine del 2022. Bruxelles sta anche valutando lo scenario di una completa cessazione delle forniture di gas dalla Russia il prossimo inverno. Tuttavia, per ora, l’UE non si aspetta una diminuzione dei volumi di fornitura: anche il documento successivo al vertice UE includeva solo un appello alla Commissione europea a rispondere a prezzi dell’elettricità troppo alti, oltre a aumentare gli incentivi per una transizione verso l’energia verde a costo minimo.

I leader dei paesi dell’UE propongono di sostenere i consumatori diretti, con l’ausilio di pagamenti e incentivi fiscali, l’introduzione di un prezzo massimo (la Norvegia si oppone). Allo stesso tempo, hanno sostenuto l’iniziativa della Commissione europea di passare agli acquisti generali volontari di gas nell’UE e di riempire gli impianti di stoccaggio del gas dell’80% entro il 1° novembre 2022, con un aumento dello standard al 90% negli anni successivi .