(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 LETTERA ASSESSORE CASA, OCCHI (LEGA ER): EVIDENTI LE RESPOSANBILITA’ DEL COMUNE DI PARMA PER AVER IGNORATO IL TEMA PER ANNI

PARMA, 13 AGO – “Sono evidenti le responsabilità dell’Amministrazione comunale di Parma che per anni ha ignorato e negato il problema immigrazione, davanti alla situazione di spaccio e di insicurezza in cui versano ora intere zone della città”. Lo ha dichiarato Emiliano Occhi, esponente della Lega, intervenendo all’indomani della lettera scritta dall’assessore Casa alla Gazzetta sul tema dei controlli in città contro il dilagare dello spaccio. “Per anni si è sottovalutato il problema – ha aggiunto Occhi – evitando che la Polizia Locale potesse intervenire, svuotata nell’organico e con la diretta conseguenza della mancanza di turni serali; per far fronte a una presenza sempre più massiccia di stranieri coinvolti in questi traffici, o creando gruppi di interventi dedicati con personale qualificato e attrezzature ad hoc come nel caso della sperimentazione della pistola Taser. Anche i decreti Minniti e Salvini,nel tempo, avevano offerto agli enti locali spazi di azione per intervenire sul tema, ma il Comune di Parma ci risulta non abbia nemmeno posto il problema in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza, dove siedono Questore e Prefetto di Parma, cercando una sponda per intervenire. Men che meno ha utilizzato i suoi addetti per attivare indagini, attraverso anche i servizi sociali, per comprendere da dove queste persone venivano e di cosa avessero bisogno, evitando di creare ghetti e zone progressivamente fuori controllo. Si è lasciato accreditare l’idea di una città di Parma accogliente fine a se stessa, ciò che ha richiamato –ha aggiunto il leghista Occhi – molti personaggi che ora animano lo spaccio di cui i parmigiani sono spettatori impotenti e spaventati. Paghiamo oggi il prezzo di un disimpegno che ha contraddistinto fina da subito l’Amministrazione Pizzarotti e che noi, come Lega, abbiamo più volte denunciato ma mai ascoltati” ha concluso Occhi

—————————————————–

🔊 Listen to this