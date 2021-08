(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 LETTERA APERTA AI COLLEGHI GIORNALISTI

UN SOLO E UNICO GRUPPO GINO FALLERI

Cari colleghi, da più parti ci giunge notizia che qualcuno usi in queste ore il nome del compianto Gino Falleri per “operazioni elettorali” in corso, in vista del prossimo rinnovo di nostri organismi istituzionali che ci sarà nel prossimo mese di ottobre.

Consideriamo tutto questo molto grave e lesivo dell’immagine del Gruppo Gino Falleri – Giornalisti 2.0 da noi costituto in tempi non sospetti e solo per ricordare il nome, il ruolo e la storia professionale di uno dei padri della nostra categoria.

Quando il Gruppo Falleri è nato la nostra missione era una sola, rendere pubblico quanto in termini di impegno e di lavoro Gino Falleri aveva realizzato nella sua vita.

E tutto questo è nato con la consapevolezza piena e la condivisione della sua famiglia, di sua moglie Rossana e di suo figlio Roberto che hanno dato pieno mandato al Consigliere dell’Odg Lazio, Roberto Rossi di tenere aggregate le persone che avevano voluto bene al grande Gino Falleri.

Nessun altro può oggi permettersi di usare il nome di Gino Falleri per operazioni meramente elettorali. Nessun altro ne ha mai avuto delega e nessun altro potrà mai farlo se non violando regole deontologiche precise e riconosciute da tutti.

Detto questo vi confermiamo che noi saremo presenti alle prossime elezioni di ottobre 2021 per il rinnovo dell’Ordine Regionale e Nazionale, e proseguiremo nel nostro intento primario, che è quello di valorizzare sempre di più e al meglio la figura trasparente e indimenticabile del compianto Presidente Falleri.

Ci preme comunque ribadire che in caso di nuove violazioni, saremo costretti a tutelare l’immagine del nostro gruppo nelle sedi più opportune. Grazie colleghi per quanto voi avete già fatto per noi e per quanto continuerete a fare in difesa dell’Ordine e della grande famiglia dei giornalisti italiani.

Roberto Rossi, Maurizio Lozzi, Manuela Biancospino e Maurizio Pizzuto

ELEZIONI ORDINE DEI GIORNALISTI

SI VOTA A OTTOBRE 2021

MA OCCORRE:

LA MAIL DI POSTA CERTIFICATA

OBBLIGATORIA PER LEGGE

L’ATTIVAZIONE DELLA PEC PER GLI ISCRITTI

ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI DEL LAZIO

È GRATUITA

R I C H I E D I

https://albo.odg.roma.it/#/richiedipec

Per evitare di incorrere a sospensione dall’Ordine dei Giornalisti

