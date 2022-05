(AGENPARL) – Roma, 26 maggio 2022 – Riceviamo e pubblichiamo una lettera da Rosamaria Privitera.

Rivolgo questo mio appello accorato, questa mia richiesta alla comunità , parenti, amici, vicini e lontani, amici degli amici, conoscenti e sconosciuti che davanti a una donna, amica, moglie e soprattutto mamma, che sta male non riescono a rimanere indifferenti.

Ho 49 anni compiuti ieri e da più di 5 mesi che mi trovo improvvisamente invalida a causa di intensi e vari sintomi che coinvolgono tutto il mio corpo con il Covid-19. Dopo lungo pellegrinare da uno specialista all’altro e da un accertamento all’altro scopriamo tramite R.M all’encefalo di avere la malattia di – Chiari di Tipo 1′

A distanza di 50 giorni, ripeto una nuova R.M al rachide in toto con mezzo di contrasto, scopriamo che la malattia si è aggravata del 100% passando da una discesa delle tonsille cerebellari di 2,8mm a 6 mm. Si riscontrano oltre ad angioma (n`3) e spondilosi, 2 gravi discopatie erniche Cl E C3 che giustificano e aggravano la varietà della sintomatologia oltre la malattia (principale) di A. Chiari.

Ad Hannover, in Germania, un luminare neuro chirurgo Vincenzo Paterno mi ha assicurato con successo l’intervento chirurgico fissato per l’8 giugno, dietro un deposito di 55.000 euro, che dovrà essere versato qualche giorno prima. Mio marito disperato e io in primis, vi chiediamo di aiutarci con un contributo a raccogliere questa ingente somma per salvarmi da questa malattia rara degenerativa che mi ridurrebbe alla completa invalidità. Firmato Rosamaria Privitera

I BAN: IT1710503482221000000002455