Roma, 08 agosto 2021

E comunque, devo confessare che vi invidio. Voi che l’anno scorso appendevate le lenzuola alla finestra con su scritto “andrà tutto bene” e non è andato bene niente, ma adesso siete ancora lì. Vi hanno detto di porgere una mano e voi avete dato un braccio. Per farvi vaccinare. Non una, ma ben due volte. E adesso poi saranno tre, e come dice la scienza “il quarto vien da se’” (che Burioni e compagnia motivazioni migliori non paiono avercele). Senza che poi nessuno abbia spiegato bene i motivi, ma tanto “andrà tutto bene”. E le aziende chiudono, e la società si sta spaccando profondamente perché chi prova ad esercitare il legittimo (che però sembra ormai illegittimo) sospetto che forse non sia tutto come sembra e che forse fin qui non è andato tutto bene -e probabilmente andrà ancora peggio- viene messo all’indice dalla santa inquisizione.

Ebbene sì, lo ammetto, io farei volentieri a cambio con voi delle mie notti insonni perché a me, da ogni punto la guardi, c’è qualcosa che non torna. E bramerei davvero l’incrollabile fiducia con cui avete porto il braccio a chi ve lo ha chiesto per iniettarci dentro non si sa bene cosa, ma tanto a voi che importa? In fondo avete esercitato il dissenso per una vita, contro ì grembiulini all’asilo perché erano un retaggio fascista, contro i crocifissi nei luoghi pubblici perché ognuno deve poterla pensare come vuole, contro la carne quando siete diventati tutti vegani, e adesso contro il genere sessuale perché, diciamocelo, parlare di maschi e femmine è da trogloditi. Insomma, avete messo in dubbio la forma della terra, ma quando vi hanno detto che un virus che ammazza lo 0,04% delle persone che contagia (che quindi è una cosa diversa dalla popolazione mondiale) ovvero con uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo, vi siete messi il bavaglio e vi siete fatti chiudere in casa, avete insultato i runner che correvano da soli nemmeno fossero gli untori di manzoniana memoria e adesso per andare in vacanza scaricate un documento inutile quando fino a ieri ve la menavate con la privacy ogni due per tre. Ma a voi sembra tutto normale. E quando vi diranno che per essere tutti più uguali (tra voi, si intende) dovrete rinunciare alla proprietà privata e usare solo più la carta di credito, che però non servirà a nulla perché col reddito universale ci metteranno tutti a paghetta, voi sarete felici perché tutto ciò arriverà dopo un termine così lungo di clausure e privazioni, che per il miraggio di una finta libertà sarete disposti a tutti. Vi diranno che dovrete farvi vaccinare una volta l’anno perché “sennò si muore”. E quando alla fine morirete lo stesso, nemmeno all’ira vi verrà il dubbio che non vi siete mai nemmeno soffermati un momento a pensare quanto fosse tutto assurdo. E quanto, se davvero non ci fosse qualcosa sotto, fosse eccessiva la censura nei confronti di chi la pensava diversamente. E perdeva gli amici, perché anche solo a sollevare un dubbio su veniva etichettati come sorci.

Beh, questo sorcio si è vaccinato e non dorme di notte all’idea -giunta purtroppo troppo tardi, quando invece avevamo tutti la possibilità di documentarci prima- di aver fatto una stupidaggine. Perché adesso, a dirla tutta, tanto bene non sto, ma se dico in giro che sto male dopo il vaccino mi dicono che sono un no vax…e già questa risposta la dice lunga su di voi e le vostre incrollabili certezze, che non mi fanno dormire la notte.

