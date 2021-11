(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

18 novembre 2021

L’esperienza di Monopoli alla presentazione di OpenCity Italia

Il Comune è stato invitato a relazionare alla presentazione della piattaforma digitale per i servizi pubblici

Il Comune di Monopoli è stato invitato venerdì 19 novembre alla presentazione di OpenCity Italia, la nuova piattaforma digitale per i servizi pubblici locali di OpenContent. Lo comunica l’Assessore alla digitalizzazione ed informatizzazione dell’ente e valorizzazione del personale Angela Pennetti.

La piattaforma sviluppata da OpenContent, in uso in 300 comuni italiani, permette agli enti locali di attivare rapidamente numerosi servizi digitali per i cittadini, quali ad esempio la richiesta ed erogazione di bonus e contributi, il pagamento del tributo per la raccolta dei rifiuti, il cambio residenza e l’iscrizione del proprio figlio all’asilo nido. OpenCity Italia presenta significativi vantaggi per i cittadini che possono usufruire del portafoglio servizi comodamente da casa o da remoto, riducendo gli spostamenti e i tempi di attesa interagendo così più rapidamente ed efficacemente con l’amministrazione locale.

Nel corso dell’evento saranno presentati i casi concreti della Provincia di Brescia e dei comuni di Monopoli e Bolzano. L’esperienza di Monopoli, presentata dal dott. Domenico Traversa, responsabile dei sistemi informatici comunali, è una dei più significativi esempi di collaborazione tra pubblico e privato realizzate tramite OpenCity Italia.

