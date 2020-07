LES JEUNES DU GRAND EST : UNE MULTITUDE DE PROFILS ET DES CONDITIONS DE LOGEMENT HéTéROGèNES SELON LES TERRITOIRES

(AGENPARL) – FRANCE, mar 07 luglio 2020

Comparés aux générations plus âgées, les 18-29 ans se caractérisent notamment par des modes de cohabitation, et donc des conditions de logement, très hétérogènes. Cette multiplicité des situations est liée au « cycle de vie » : la situation professionnelle et familiale n’est pas nécessairement stabilisée à cette période, la mobilité est plus forte. Les conditions de logement des jeunes dépendent ainsi en partie du type d’activité qu’ils exercent, des caractéristiques de l’emploi qu’ils occupent le cas échéant, de leur situation familiale, mais aussi du type de territoire dans lequel ils vivent. Trois grands ensembles de territoires se distinguent ainsi dans la région : les grands pôles à dominante étudiante de Strasbourg, Nancy et Reims, les autres pôles urbains et tous les espaces situés hors de ces pôles. L’un des enjeux majeurs sera de veiller à une prise en compte de cette diversité et de ces caractéristiques particulières, de façon à décliner une politique de l’habitat en cohérence avec les besoins des jeunes tout au long de leur parcours résidentiel pour favoriser leur accès à un logement ( encadré partenaire ).

Ces pôles se caractérisent en effet par leur forte proportion d’élèves et d’étudiants : 52 % des 18-29 ans se déclarent inscrits dans un établissement d’enseignement, soit 20 points de plus qu’en moyenne régionale ( figure 2 ). Cette réalité est particulièrement accentuée à Nancy, où 57 % des jeunes sont étudiants. Les deux tiers des jeunes qui n’étudient plus exercent un emploi, soit une proportion légèrement moindre qu’à l’échelle régionale (- 2 points). Ces actifs occupés sont presque deux fois plus souvent cadres qu’en moyenne des jeunes de la région.

La concentration des jeunes dans les grands pôles urbains est tout particulièrement marquée à Strasbourg, Nancy et Reims : plus d’un habitant sur cinq y a entre 18 et 29 ans, contre un sur sept en moyenne régionale(un sur six dans le pôle de Metz). Ainsi, 209 000 jeunes vivent en 2016 dans ces territoires, soit 27 % de l’ensemble des 18-29 ans du Grand Est. Les plus jeunes, âgés de 18 à 24 ans, y sont en particulier fortement surreprésentés.

Note : la situation de référence correspond à la moyenne du Grand Est. Lecture : la part des jeunes actifs en emploi qui ne sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement est supérieure de 10 points dans les espaces périurbains et hors influence urbaine à la moyenne du Grand Est. Champ : les jeunes du Grand Est. Les jeunes qui se déclarent inscrits dans un établissement d’enseignement sont exclus du champ des autres variables représentées et la répartition des jeunes selon leur catégorie socioprofessionnelle n’est calculée que sur les jeunes en emploi. Source : Insee, recensement de la population 2016, exploitation complémentaire.

Dans ces trois pôles, les jeunes ont des modes de cohabitation spécifiques, et donc des conditions de logement particulières, qu’ils soient étudiants, en emploi, chômeurs ou inactifs. Ils habitent ainsi bien moins souvent chez leurs parents qu’en moyenne dans la région ( figure 3 ). Ils vivent avant tout seuls (31 % contre 17 % dans le Grand Est), en particulier à Nancy et à Reims. Leur situation d’isolement peut être particulièrement marquée, avec pour conséquence un besoin d’accompagnement plus prégnant. Ces jeunes vivent aussi davantage « hors famille » (c’est-à-dire essentiellement en colocation ou dans un cadre familial élargi, chez un grand-parent, un frère, un oncle…), notamment à Strasbourg. Dans ces territoires très densément peuplés, ils occupent davantage des logements sur-occupés qu’en moyenne dans le Grand Est, notamment ceux qui vivent chez leurs parents. Enfin, les foyers étudiants y sont plus développés qu’ailleurs, pour répondre à la demande. En 2016, 5 % des jeunes de ces pôles vivent ainsi « en communauté ».

Lorsqu’ils n’habitent ni chez leurs parents, ni « en communauté », les jeunes de ces très grands pôles urbains habitent presque exclusivement en appartement. Ils vivent ainsi bien plus souvent dans des logements de très petite taille : 22 % habitent dans moins de 30 m², contre 10 % en moyenne régionale ( figure 4 ). Ils sont bien plus souvent locataires du parc privé et sont notamment deux fois plus nombreux à vivre dans un meublé (14 % contre 7 % dans le Grand Est). Ils dépendent d’ailleurs aussi davantage des allocations logement ( encadré 1 ). En outre, dans le pôle de Reims, un quart des jeunes déclarent vivre dans un logement social (+ 11 points par rapport à la moyenne régionale), en lien avec l’importance du parc social local.

Les autres pôles urbains du Grand Est rassemblent 310 000 personnes âgées de 18 à

29 ans, soit quatre jeunes sur dix vivant dans la région. Les chômeurs et les inactifs

(hors étudiants) y sont particulièrement surreprésentés, notamment dans les grands

pôles de Forbach, Mulhouse ou Troyes. Très variable d’un pôle à l’autre, la proportion

de jeunes inscrits dans un établissement d’enseignement dépend davantage de l’importance

de l’offre universitaire locale que de la taille du pôle proprement dite. Celle-ci

est ainsi relativement élevée à Troyes et à Metz, mais bien moindre à Mulhouse ou

à Thionville. Lorsqu’ils exercent un emploi, les jeunes vivant dans ces territoires

sont plus rarement cadres qu’à Strasbourg, Nancy et Reims, et tendent à l’être d’autant

moins que le pôle dans lequel ils habitent est de taille modeste. Les jeunes sont

en effet très souvent employés ou ouvriers dans des pôles moins peuplés, comme à Sarrebourg

ou Chaumont. Les emplois sans limite de durée (CDI, fonctionnaires) y sont aussi plus

rares.

Si elles se rapprochent globalement de la moyenne régionale, les conditions de logement

des jeunes de ces territoires varient toutefois sensiblement d’un pôle à l’autre.

Sa taille peut éclairer une partie de ces différences. La proportion de jeunes vivant

« hors famille » tend ainsi à être d’autant plus importante que le nombre d’habitants

du pôle est conséquent. À l’inverse, les pôles où les jeunes vivent le plus souvent

avec au moins un enfant à charge sont plutôt de petite taille. Ces pôles possèdent

d’ailleurs des logements en moyenne plus grands, plus adaptés à ce type de familles.

Les problématiques de sur-occupation des logements y sont globalement moins prégnantes

que dans les pôles de plus grande taille. Le parc locatif privé y a aussi en général

un poids plus faible.

Le fait, pour un jeune, de vivre chez ses parents paraît en revanche davantage dépendre

des conditions socio-économiques locales que de la taille du pôle dans lequel il habite.

Cette situation tend en effet à être plus fréquente dans les pôles où, à l’instar

de Forbach, les jeunes connaissent plus de difficultés sur le marché du travail, avec

un fort taux de chômage et une proportion élevée d’intérimaires et de contrats aidés.

Inversement, ce mode de cohabitation est souvent moins répandu dans les pôles qui

comptent une plus forte proportion d’étudiants. La présence d’établissements d’enseignement

supérieur attire généralement un certain nombre de jeunes non originaires des environs.

De même, l’importance du parc locatif social obéit davantage à un contexte territorial

liée à l’historique de la politique locale de l’habitat, plutôt qu’à une logique de

densité urbaine. Ce type d’habitat est en effet plus fréquent chez les jeunes des

pôles champardennais que chez ceux des pôles alsaciens. Ces pôles sont aussi souvent

ceux où les jeunes familles monoparentales sont le plus représentées.

Enfin, le poids des jeunes vivant « en communauté » varie très fortement d’un pôle

à l’autre, essentiellement en fonction de l’implantation des contingents de militaires.

Cette proportion atteint 16 % à Verdun, 19 % à Sarrebourg, 42 % à Bitche, 45 % à Suippes

et même 59 % à Mourmelon-le-Grand.