LEPRI (PD): DOMANI INTERROGAZIONE PD SU RISTRUTTURAZIONE MUTUI ENTI LOCALI

“Il Premier Draghi è oggi a Torino per sottoscrivere il patto che porterà nelle casse del Comune 1,1 miliardi di euro in 20 anni, 70 milioni già nel 2022. Si tratta di un intervento fondamentale, che riconosce lo sforzo storicamente svolto dal capoluogo piemontese per l’intera nazione. C’è però anche bisogno di accelerare nella rinegoziazione dei mutui più onerosi contratti dagli enti locali, affidandola allo Stato. Ciò è previsto da leggi a cui però, finora, non si è dato seguito. Domani domanderemo al Ministro dell’Economia e Finanze a che punto siamo con i decreti attuativi, perché non possono più farsi attendere”. Lo dichiara Stefano Lepri, deputato del Partito Democratico.

Roma, 5 aprile 2022

