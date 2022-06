(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 Leoni (FI): “Congratulazioni a Tajani, punto di riferimento per noi giovani”

Questa mattina, a Rotterdam, ho avuto l’onore di assistere al voto che ha sancito la quinta rielezione di Antonio Tajani come Vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Una grande vittoria sia per il nostro movimento che per l’Italia intera. Il Presidente Tajani da anni rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per tutti noi ragazzi e ragazze del movimento giovanile di Forza Italia. Un esempio di serietà, impegno e passione civile a cui tanti giovani guardano e si ispirano. Siamo perciò orgogliosi di militare nel suo stesso partito e ci congratuliamo con il Presidente Tajani per l’ennesimo traguardo politico che rafforza la credibilità internazionale del nostro Paese e il peso politico di Forza Italia nel PPE” – lo dichiara in una nota Simone Leoni, Coordinatore Regionale del Lazio di Forza Italia Giovani

