Leonardo: Piero De Luca (Pd), Preoccupazione per prospettive investimenti e occupazione al Sud

“La Cassa integrazione per tredici settimane richiesta da Leonardo è un campanello d’allarme. Siamo preoccupati per le prospettive di investimenti e occupazione in tutto il Mezzogiorno”.

Piero De Luca, Vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, ha presentato come primo firmatario un’interrogazione sulla vicenda Leonardo ma le preoccupazioni più grandi riguardano i risvolti per il Sud.

“È indispensabile mettere in campo azioni di sistema e strategie industriali complessive che sostengano gli investimenti nel Sud, a maggior ragione da parte di aziende di eccellenza come Leonardo, per evitare rischi di desertificazione occupazionale, ancor più in questa fase storica di risorse europee straordinarie disponibili per il nostro Paese e per il Mezzogiorno”.

Roma, 7 dicembre 2021

