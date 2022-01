(AGENPARL) – sab 22 gennaio 2022 [cid:image001.png@01D80EBC.A1D6A970]

LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”

Comando Provinciale di Milano

LEGNANO (MI): SOTTOPOSTO A DETENZIONE DOMICILIARE, EVADE E VIENE TROVATO CON COCAINA E 2MILA EURO, 30ENNE ALBANESE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Nel pomeriggio del 19 gennaio 2022, alle ore 16:00 circa, a San Giorgio su Legnano (MI), i Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Legnano hanno tratto in arresto, per evasione e detenzione illecita di sostanza stupefacente, un 30enne albanese, residente a San Giorgio su Legnano, pregiudicato, nullafacente, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per i reati di furto e tentato omicidio. I militari operanti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno riconosciuto l’uomo che si trovava a piedi in strada, nonostante fosse sottoposto a regime detentivo, fermandolo e procedendo a perquisizione personale, a seguito della quale hanno rinvenuto 10 involucri contenenti complessivamente 6 gr. circa di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e la somma contante di 2.000 euro circa, verosimilmente provento di attività illecita. L’uomo è stato quindi arrestato e successivamente, a seguito di udienza di convalida, ricollocato in regime di detenzione domiciliare.

Milano, 22 gennaio 2021

