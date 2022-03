(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”

Comando Provinciale di Milano

Comunicato Stampa

LEGNANO: 6 ARRESTI E 16 KG DI COCAINA SEQUESTRATI DAI CARABINIERI

Alle prime ore di ieri mattina, mercoledì 2 marzo, nella provincia di Milano, Monza e Brianza e Varese, i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio (VA), nei confronti di 6 persone, 3 cittadini albanesi (di essi 2 già detenuti in Italia) e 3 cittadini italiani, tutti pregiudicati, responsabili a vario titolo di traffico e spaccio di ingenti quantità di sostanza stupefacente, prevalentemente del tipo cocaina nelle province di Milano e Varese.

L’indagine, condotta anche mediante attività tecniche di intercettazione telefonica e video, è stata avviata nel settembre 2020 a seguito di un attento monitoraggio del fenomeno dello spaccio nella zona ed ha consentito di individuare un gruppo criminale dedito allo spaccio di cocaina che si avvaleva, per lo stoccaggio della sostanza, di appartamenti e box non riconducibili ai reali utilizzatori, nonché l’attività di copertura, ovvero un ristorante di San Giorgio su Legnano (MI), nella disponibilità della sorella del principale indagato, base operativa e centro degli affari dove i principali organizzatori si riunivano per decidere strategie, concordare le modalità operative.

Ulteriori dettagli verranno forniti in un successivo comunicato stampa e da personale della Compagnia di Legnano, al consueto giro delle 12:00 che si terrà presso la sala stampa del Comando Provinciale, non sarà una conferenza stampa.

03 Marzo 2022

