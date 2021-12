(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://customer18919.musvc3.net/e/r?q=R1%3dDCR2O_Ayev_L9_4wlx_DB_Ayev_KDmd2Yu.A69uHBN.oK6_Pcyi_ZrB_Ayev_KD4J5.95LG_Pcyi_Zr_Nj1b_YyDwG_Ayev_LBzWAZDRM_Pcyi_am75C_4wlx_E0EOEBw._Pcyi_apMFa9ZNCKex_Pcyi_ap9_Ayev_L9_4wlx_E7JQKCzc_4wlx_DbG_Pcyi_apL9_Pcyi_ZHUFf.GCtfw_Nj1b_YtfGIMg_4wlx_E7w_Pcyi_ap_Nj1b_Xy_Q9tVtY%269%3dJfKWR%26B%3dyQBToY.7C6%26EB%3dfHbK%26J%3dCZ%267%3dbEfS%26M%3dCdNh9m7tKe%26C%3d-aGaQcEXPf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

LEGGE DI BILANCIO, DOMANI ALLA CAMERA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI DELL’INTERGRUPPO PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI

Domani, alle ore 14,30, nella sala stampa della Camera dei deputati, la presidente e la vicepresidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali, l’on. Michela Vittoria Brambilla (Fi) e la sen. Loredana De Petris (LeU), presenteranno gli emendamenti alla legge di Bilancio predisposti e sostenuti dall’Intergruppo per tutelare gli animali e promuoverne il benessere. Saranno presenti altri parlamentari che fanno parte dell’ Intergruppo. La conferenza stampa si potrà seguire online sul sito della Camera [https://webtv.camera.it/conferenze_stampa](https://customer18919.musvc3.net/e/t?q=8%3dFaBVN%26E%3d4Y%263%3dW6eO%26H%3d4cJcBd%260%3dAwO5_KTxe_Vd_MfvS_Wu_KTxe_UiRt5wQ.r4p074.lO_7tVu_G9fJ39hMtG30_8MdH54%26g%3dH0Ly8H.GhO%26xL%3dA6p4daKU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

