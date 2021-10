(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 Legalità, Musumeci a Vittoria saluta i commissari prefettizi del Comune

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è recato in visita stamane a Vittoria, nel Ragusano, accolto dai commissari prefettizi del Comune Filippo Dispenza, Gaetano D’Erba e Giovanna Termini. Il governatore si è intrattenuto sul lavoro svolto dalla commissione in questi quaranta mesi, pur tra tante difficoltà e incomprensioni, e sulle emergenze economiche e sociali del grosso centro agricolo.

«Ho voluto personalmente ringraziare i commissari, a conclusione del loro mandato – dice il presidente Musumeci – per l’impegno profuso alla guida del Comune. Il mio governo ha offerto loro ampia collaborazione con interventi concreti, non ultimo il finanziamento per riqualificare il mercato. È la prova di quanto utile sia la leale collaborazione tra le istituzioni. La parola, adesso, torna al popolo vittoriese».

All’incontro, tenutosi nel cortile del Chiostro delle Grazie, erano presenti anche il presidente dei questori dell’Assemblea regionale siciliana Giorgio Assenza e il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò.

————————–

Ufficio Stampa e Documentazione

Regione Siciliana

🔊 Listen to this