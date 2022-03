(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Lega Umbria: “Quasi 550 nuovi tesserati in un mese, al via iniziative sul territorio”

Quasi 550 nuovi tesserati in Umbria e una Lega che torna a organizzare gazebo e iniziative sul territorio. È il responsabile regionale del tesseramento della Lega in Umbria, Mauro Malaridotto, a fare il punto. “Grazie all’impegno dei due responsabili provinciali di Perugia, Letizia Taburchi e di Terni, Annalisa Spezzi e al lavoro dei referenti locali e dei militanti del partito, abbiamo registrato in un mese circa 550 nuove tessere sostenitore in Umbria. Un segnale importante soprattutto nel contesto di una fase complicata a causa della crisi economica e sociale. Il sostegno dei cittadini continua ad essere la linfa vitale alla base della nostra azione politica che acquista valore nel momento in cui recepisce le istanze del territorio”. Il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi anticipa ulteriori iniziative: “Con la fine dello stato di emergenza e quindi con l’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia, torneremo fin dalle prossime settimane a organizzare eventi e gazebo nelle piazze di tutti i comuni dell’Umbria, come abbiamo sempre fatto prima che il covid stravolgesse la quotidianità del nostro fare politica a contatto con il territorio. Vogliamo tornare tra le persone e contribuire a dare un futuro alla nostra regione attraverso proposte costruite grazie al coinvolgimento dei cittadini, delle famiglie, degli anziani, dei commercianti che stiamo incontrando già in questi giorni”.