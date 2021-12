(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 Lega, domani Next Generation You a Lariofiere (Erba, CO), workshop di formazione e approfondimento politico promosso da gruppo ID e organizzato da Lega Giovani

Sabato 4 dicembre a partire dalle 12, al Centro Congressuale Lariofiere di Erba (Como) si svolgerà l’evento Next Generation You – Il ruolo dei giovani e dell’Europa per la ripartenza, promosso dall’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri e dal gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo e organizzato dalla Lega Giovani Lombardia, un workshop di formazione e approfondimento politico dedicato ai giovani e che vedrà la partecipazione di importanti relatori del panorama politico lombardo, italiano ed europeo. I temi trattati avranno come baricentro il futuro della Lombardia nel panorama europeo e spazieranno dall’agricoltura all’identità passando per gli enti locali e la transizione energetica.

Il programma prevede alle 14 l’apertura lavori condotta da Alessandro Verri, con gli interventi di Isabella Tovaglieri, Fabrizio Cecchetti, Luca Toccalini, Claudia Gobbato, Eugenio Zoffili, Nicola Molteni, Laura Santin, Alessandro Fermi, Alessandra Locatelli, Fabrizio Turba, Erica Rivolta, Gigliola Spelzini. Dalle 15, i tavoli tematici su transizione energetica, Europa ed enti locali, Made in Italy e Farm to Fork, Identità vs omologazione.

Alle 18, l’incontro “Ripresa economica e del turismo”, con Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, e Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico e vice segretario Lega.

Alle 19, incontro di chiusura “Un manifesto per i giovani”, con l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, l’assessore allo sviluppo economico della Lombardia Guido Guidesi, il consigliere comunale di Milano e coordinatore Lega Giovani Lombardia Alessandro Verri, il deputato e vice segretario Lega Andrea Crippa, alla presenza del segretario della Lega Matteo Salvini.

Nota per i giornalisti: l’evento sarà a porte chiuse (è prevista diretta streaming di apertura dei lavori, incontro con i ministri e incontro di chiusura). È possibile accreditarsi per accedere all’area stampa di Lariofiere. Apertura sala stampa prevista per le 17.30, posti molto limitati per restrizioni anti-Covid.

Per accrediti stampa: https://www.nextgenyou.it/accredito-stampa

