“CORROTTI? SOLO DI NOME”. INVASIONE DI MAGLIE BLU ALLA MANIFESTAZIONE A BOCCA DELLA VERITÀ

Invasione di maglie blu alla manifestazione della Lega in piazza della Bocca della Verità a Roma.

Un’azione promossa dalla consigliera regionale Laura Corrotti in previsione della raccolta firme che verrà organizzata in ogni municipio di Roma sul referendum sulla giustizia, a partire dal mese di luglio.

“Corrotti? Solo di nome! Riformiamo la giustizia”, recita la maglia indossata da decine e decine di persone in occasione dell’evento “Prima l’Italia! Bella, libera e giusta!”

