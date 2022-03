(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 Lega, a Catania evento su fondi Ue e Sud promosso dall’eurodeputata Annalisa Tardino

Sabato 26 e domenica 27 marzo, all’Hotel Mercure Catania Excelsior di Catania, si svolgerà “Fondi Ue: una sfida per il Sud”, seminario di approfondimento rivolto agli amministratori sulle opportunità di sviluppo per gli enti locali, organizzato e promosso da Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega (gruppo Identità e Democrazia). Ad aprire l’evento, un collegamento da remoto con Matteo Salvini, segretario della Lega e Marco Zanni, europarlamentare Lega e presidente del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo; il seminario vedrà gli interventi di professionisti, esperti in materia di fondi europei, dirigenti e funzionari Ue, deputati europei, nazionali e consiglieri regionali. I moderatori saranno Pierluigi Di Rosa (direttore editoriale Sudpress), Giuseppe Cellura (direttore Licata.net), Antonello Piraneo (direttore La Sicilia), Michele Guccione (La Sicilia), Cristiano Bosco (ufficio stampa Lega/ID al Parlamento Europeo).

“Dopo il successo del precedente seminario a Palermo, lo scorso novembre, un nuovo importante appuntamento rivolto a sindaci, consiglieri e assessori della Sicilia orientale, per fare il punto con il territorio su una tematica fondamentale e oggi più che mai di attualità, quella dei fondi europei. Il tempo scorre e rischiamo di restare sempre più indietro: bisogna saper cogliere al meglio tutte le opportunità per colmare il gap che divide la Sicilia dal resto del Paese e dall’Europa, su tutte la disponibilità – tra Pnrr e programmazione ordinaria – di circa 15 miliardi di euro nei prossimi anni, cifra imponente che bisogna essere in grado di sfruttare appieno. Il collegamento con il segretario della Lega Matteo Salvini conferma la grande attenzione del partito verso la Sicilia, il Sud e le sfide cruciali per la crescita economica, produttiva e sociale del nostro territorio”, commenta l’europarlamentare della Lega Annalisa Tardino.