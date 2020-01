“Capiamo il tentativo della Asl di smentire quanto abbiamo denunciato ieri, ma in realtà non fanno altro che confermare come il problema da me denunciato al Vito Fazzi esiste, dal momento che il direttore generale Rollo ammette che mancano 20 posti letto per le lungodegenze”. Lo dichiara il consigliere del M5S Antonio Trevisi, confermando quanto denunciato ieri sulla mancanza di posti letto liberi nell’ospedale leccese che ha portato al ricovero di pazienti con polmonite in chirurgia generale e toracica.

“Basta andare a farsi un giro al Vito Fazzi per verificare la situazione – continua il pentastellato – in chirurgia generale c’è una paziente con polmonite accanto ai pazienti appena operati (gli altri due sono stati incredibilmente spostati ieri in pneumologia dopo il mio articolo). E, seppure fosse stata nella stanza accanto, come dichiarato ai giornali sarebbe stato grave, perché comunque a contatto con pazienti appena operati con difese immunitarie basse. Sappiamo che la polmonite non richiede isolamento e che non c’è il rischio di un contagio diffuso, ma è una situazione promiscua che va risolta al più presto. In chirurgia toracica, invece, ci sono sette pazienti extralocati, di medicina, pneumologia, chirurgia generale. Anche questo è facilmente verificabile. Tanto nervosismo da parte di del direttore di chirurgia generale Spampinato dimostra che abbiamo ragione e abbiamo evidentemente toccato un nervo scoperto. Invito il direttore Rollo, che è stato sempre disponibile, a verificare di persona con me per vedere come stanno le cose e confrontarci insieme, senza nessuna polemica, sulle possibili soluzioni da adottare per il bene dei cittadini”. /com