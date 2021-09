(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Visit the Suicide Prevention Lifeline website or call 1-800-273-8255 if you or someone you know is having suicidal thoughts.

You Are Not Alone: Contact the Suicide Prevention Lifeline

Sadly, every 11 minutes, someone dies by suicide. If you or anyone you know is having a hard time and considering suicide, there is help for you.

[Visit the National Suicide Prevention Lifeline](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VWHJJT4qTY2LN6vwkmSllCG3W9k7knf4xyv8tN8SvFDV3q3n5V1-WJV7CgKy8W7ZjkGp151wGFW5q4mcc6BhMrgVGPMhW3FBFRvW7DpRzJ4Vcjh8W21d-BS8rJ3dMW63Cggb4gqMCNW8vyGbM2v8d9DW4s-vDS76YrlbW4X5BD08TlfQRW90Vdx93JJ5B-VpSq7s7tRsKGW3_s1kL6MwsgrW27Z4qX3LVzD0W8N0YGq1RhJZgW7Z4Tvh6wG216W6h_Ng09dZ8G6N10czxjWW-y9N8DJk37jtJ95W6Nk0x17BBPrvW9c0bTy6g08zK331c1) or call 1-800-273-TALK. The lifeline is available 24 hours, 7 days a week with professional counselors, online tools and other resources at your disposal.

