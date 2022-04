(AGENPARL) – lun 18 aprile 2022 This week’s parent and teacher newsletter focuses on Earth Day activities in the classroom and at home.

Earth Day 2022: Activities, Lesson Plans and Health

[A group of cartoon kids cleaning up the earth through raking, recycling, plants and cleaning_](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjPpJ43qGl9W422Bhn5wWfNvW3GjFly4J1fjCN15bQWD3q3n5V1-WJV7CgXqmW2jfkWR2JbwklW5dc41V3NqM7yW357j6l3nNgjFW33ySKT176qPVW5xlZ8021xjbcW7wWvBz3FfMW-N7Sj9tSrNS0WV94w8x2HFszxW2HGCVC4L2r3DV11G2H2mW5kwW72kg289663HFW2X7sRp5-pWG1W5WGgWp23X-zvN7mgLn6rJ9YxW9lsx5v40wM48W4m3NWW85ZrTGW8QTXJH2GVDkdN8Nj6s1qVLv3W9fxR376lGw7RW4vqGhX9f-0W638xq1)

[Icon_Education (4)](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjPpJ43qGl9W422Bhn5wWfNvW3GjFly4J1fjCN15bQXQ3q3phV1-WJV7CgXdFW5P5wY16H9pxvW85KjZY4SZHjXW733f8W5S6-6CW6zGXNM3x-39nW4mSQvm3wSlYGW5VLgGJ5CMLZFW5jc44L56Lmy9W1KQvxd1lzhdZDX-81f4zz_W3TDbRw47_9kwW17GftF5K_KLFW1Ch63s6JdHh2W1t7d487vz8zlW4wHMmN3C_XGXW1Z3kqS2tMmhdW8-NSkW9gzBztW2MCTNy297xV_N4mK4WFZVQDlW6CPxK-2blCWnW43NtdP8x65KlW7x8YWw3Z7nDHW3TfxQX5jS99xW1NQLc02dXsqlW1mm84068-QN0N2W2ZN0stfl5N7cWHS3K6YhsW4zq_817q-GsdV1d7xR3YhGxD3jVg1)

Earth Day in the Classroom

Did you know Earth Day was first celebrated in 1970? Over 20 million people took part in public demonstrations across the U.S. to advocate for legal environmental protections. [Teach students the importance of Earth Day](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjPpJ43qGl9W422Bhn5wWfNvW3GjFly4J1fjCN15bQXQ3q3phV1-WJV7Cg-BZW4mwkZn28TK3CW8LFrZc6Zp3y7W7G9vMf9btT6TW7tmt6v8S8sHjW2_qVN08DrW61W1scpqr5D3397W2b-X_z99CW-1N4zWjVLP6gc-W4XYSGt3Vb1YwW6x_mHp6rhj11W2nLLgb5KQy2zW4sfLcZ94z-VsW6ZHv185dWmDlN1dhHx3ZsDYfW4m52-l61NSkCW1k7_dM8hTh6CW9d9WgB4R40zZW200Phh3fDqsxN349gm6MZlx1MDyxmPPRdHbW7-cNc11SQM0FVdGSH_7jxrp_N1sMlwTj2X5bW95YxWn2dp6N3W90JF0q6hPHl0W5LRxwK3FjKTdW1Wp04S6qvzMQVmY1j07m3Thm33_j1) through lesson plans and teacher guides from the Environmental Protection Agency (EPA).

[Icon_Geography](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjPpJ43qGl9W422Bhn5wWfNvW3GjFly4J1fjCN15bQXc3q3nJV1-WJV7CgJb2W2Lz8Vh15w0XSW5LMQ3q4wQ0xWW85m3TP6zw77GW2w6LyM6HF-fgW1bpmwH7pXZJVW2fB5-d5FzW0cVpDVRP3MX5GBW2bHRRZ6ztdbPN8PXD2nJM4rDW1WKgdk4lpM3rW6Hgp8Q8jB622W9kBQC038_nt7V9DSVK8zVn31W80VlFr46K_glW1l8r-L4pHZsjVpfTyy8TBRVrW2DvNG61qH67VW7dZQkg55R3DbW8Dv5Sz4-CR_0W92v54J8ZnfyqW56wsd31LmBtFW8RfXzt5fTNgNVMC2WX36_cTYW2W_g2Z93_nym3c-B1)

Explore Earth Sciences With NPS

Looking for ways to celebrate this April? Explore earth science activities with the National Park Service (NPS). From becoming a citizen scientist to being a junior explorer, you can take part in person or virtually. [Join virtual events, play games and explore nature at national parks around the country](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjPpJ43qGl9W422Bhn5wWfNvW3GjFly4J1fjCN15bQXc3q3nJV1-WJV7CgzRQN2PvTQ1T40FFW8Lq2983XBm_BW2W2jcB8k3zv-W5Gvgp329r5ZNW2FGwql4ZtCNwW42XD575JwmyVW7gmZxK6Xbw0jW85Dn_G6N2z6kW3XzHpS8QDWQpW7BRgZF6wSYZbW1zg5YM4kb19lW7Dddm36MBV_5VvD7j46B5pwZW98Js4s4yJcwQN2hDQ6W3LvCVW1_6XQK7g3n29W53LNmJ6SJ1m8W4pKgN75C5sD-W8SXJgZ6mTvRNVlGvPZ7Gz-hGW6SD3k-8mvfL7W27hSyZ8sjNb6N37Twls7J5ZtW1BqYZK5_QttL35s61).

[Icon_Health (1)](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjPpJ43qGl9W422Bhn5wWfNvW3GjFly4J1fjCN15bQXc3q3nJV1-WJV7CgTWhW7Z98rp67q8lDW6LNWG895_DldW5Wg06p2f841MW3Ddr4z8m31f3W2GhWQj27VWhRVLys1S4kN-QMV5s-DR1lLspNW1_XtKl4dpYcGN2gpyMytSsqNW3TWd-X1zf_15W3Yvf92240gbyW3C65Y64_WxMsW1QfVcS17269QW8s7y3j7bFP45W4f-12r8X1lmrVlxmcY8t3KMqW3QQpLf2rFYL8W3DZZ8W8XkDgSW4-NQZt4H2TXZV22b6v39mrmRW4S2jkD18MGg_W6vXKBk8jbrdpN7hztjK44CtsW33yMG919qJWv3gLx1)

Understanding Environmental Health

Taking care of the earth is also good for our health. Did you know scientists study how different environments and conditions impact public health? [Find fun and educational materials related to environmental health from the National Institutes of Health](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjPpJ43qGl9W422Bhn5wWfNvW3GjFly4J1fjCN15bQXc3q3nJV1-WJV7CgJX3W8XnLVv1bFzh7W3KqTJS3YQqtDW45C5cY5zD5KFW4Q2Wk_3b3x6rW4CG8j32Q-zPjW6-kc7-3h5v5rW4LnVCd6QkpWSVmZGGR3yQjx9W1J1scx8kV6_dW6v5Ncl31TFH1N3Gn564jFqcpW70FHqh14fhCVW7jKstF4MV8wPW3xwghk3K54pHW4sH8Q01szXgKW4dLhdl62gZzsW7Srlk16630kyW8nYkmL6kGwXHW3TJ-0M5MvC14W82hF2H5ZT-lzN2cy7rPxSBsgW3kfN2s6qkXw_W4pQVD82dbbGSW1mgPcT1XBFgv3dQf1).

