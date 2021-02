LE USCITE LIBRARIE DI GENNAIO 2021

Riguardando alle proposte di Sergio Bonelli Editore per il mercato librario durante il primo mese del 2021 non si può proprio dire che la nostra Casa editrice non si sia impegnata per accontentare i gusti dei nostri lettori, proponendo anche alcune pubblicazioni lontane dalle abitudini di via Buonarroti. Facciamo quindi una rapida panoramica su tutti i volumi che abbiamo presentato a gennaio in libreria e fumetteria, compreso il nostro nuovo Bonelli Store e naturalmente il nostro Shop online.

L’anno è stato inaugurato dalla monumentale biografia di Gianluigi Bonelli scritta da Gianni Bono, G.L. Bonelli. Tex Sono io. In un volume cartonato di 368 pagine a colori, l’autore di I Bonelli. Una famiglia Mille avventure ripercorre la vita e la carriera del padre di Tex sotto forma di una lunga (finta) intervista che dà voce a uno dei più importanti autori di fumetti del nostro Paese, per raccontare come sono nati tanti dei suoi capolavori.

[embedded content]

Un’altra iniziativa speciale che abbiamo proposto a gennaio è stata Zombicide Invader. Benvenuti all’Inferno, basato sull’incarnazione fantascientifica dell’omonimo gioco da tavolo di grande successo, che rappresenta la prima collaborazione tra la nostra Casa editrice e CMON. Scritto da Stefano Vietti per i disegni di Giancarlo Olivares e i colori di Paolo Francescutto, “Benvenuti all’Inferno” è un volume di grande formato con copertina cartonata che abbiamo proposto anche in versione a tiratura limitata con copertina variant e con in regalo una card esclusiva per il gioco.

[embedded content]

Stefano Vietti è tra gli autori anche del primo brossurato dedicato a Dragonero, “Il sangue del drago“, che ripropone i primi quattro episodi della serie fantasy che ha riscosso sin dal suo esordio un grande successo di pubblico. Con i testi di Vietti e Luca Enoch e i disegni di Giuseppe Matteoni e Luca Malisan, il volume offre l’occasione di leggere (o rileggere) l’inizio del viaggio che porterà Ian Aranill l’Uccisore di Draghi e i suoi compagni Myrva, Gmor e Sera a scoprire chi vuole scatenare una guerra tra gli Orchi e l’Impero.

Esordio librario, invece, per Il pianeta dei morti ideato da Alessandro Bilotta. La saga che ha colpito i lettori di Dylan Dog fin dalla sua prima pubblicazione, ambientata in un futuro in cui una misteriosa epidemia trasforma gli esseri umani in zombi, viene ripubblicata ora in una serie di pregiati volumi cartonati. “Addio Groucho” e “Il tramonto dei vivi morenti”, le due storie contenute in questa prima uscita, sono scritte naturalmente da Bilotta per i disegni di Paolo Martinello e Daniela Vetro, con i colori dello stesso Martinello.

[embedded content]

Riproposta di pregio anche per Martin Mystère, che è protagonista della versione cartonata di “Gli assassini invisibili“. La storia è particolarmente amata dai fan del personaggio non solo per la particolarità di mettere il Detective dell’Impossibile contro uno sciame di zanzare mutanti, ma soprattutto perché la sceneggiatura scritta da Alfredo Castelli nel 1984 è disegnata da Claudio Villa, che negli anni è diventato una delle più importanti matite di Tex. Il volume è un’ottima occasione per riscoprire una storia particolare e rivedere il tratto giovanile di un grande disegnatore.

[embedded content]

Chanbara. La redenzione del samurai ripropone in formato cartonato la prima storia del ciclo ambientato nel Giappone del XVII secolo, pubblicata inizialmente sulle pagine di Le Storie. Scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Andrea Accardi, “La redenzione del samurai” segue il viaggio del giovane Tetsuo alla ricerca di chi ha disobbedito agli ordini del suo signore, e trova perfettamente posto sugli scaffali a fianco dei successivi “Il lampo e il tuono” e “Le spade del tradimento“.

Infine, gennaio ha visto la distribuzione, come sempre esclusivamente in fumetteria, del nono numero di Kay La guerra del buio. La saga fantascientifica che racconta la lotta delle Telepati contro il Buio sta arrivando a conclusione, e in questo albo una Kay tornata bambina trova un aiuto proveniente dal passato per la sua ricerca di risposte.

Appuntamento come sempre tra un mese per i volumi che Sergio Bonelli Editore distribuisce in libreria e fumetteria, e naturalmente nel nostro Shop online, nel mese di febbraio. Nel frattempo, buona lettura!

