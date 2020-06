LE TOUR DU MONDE SANS QUARANTAINE ! C’EST LE MOMENT DE (RE)DéCOUVRIR LE JARDIN DU LAUTARET !

(AGENPARL) – GRENOBLE, RHôNE-ALPES (FRANCE), sab 06 giugno 2020

Face aux glaciers de la Meije et en bordure du parc national des Écrins, partez cet été à la découverte des 2 000 espèces de plantes des Alpes et des montagnes du monde du jardin du Lautaret.

Créé en 1899 par le botaniste Jean-Paul Lachmann, le jardin du Lautaret de l’Université Grenoble Alpes et du CNRS est l’un des plus anciens et des plus beaux jardin alpin d’Europe. Après avoir fêté ses 120 ans en 2019 , ce jardin extraordinaire vous ouvre ses portes du 6 juin au 6 septembre 2020 pour une nouvelle saison.

Une saison particulière en raison de la crise sanitaire actuelle et sur laquelle revient Jean-Gabriel Valay, professeur des universités à l’Université Grenoble Alpes et directeur du jardin du Lautaret.

Plus de 2 000 espèces de plantes du monde à découvrir et un paysage à couper le souffle

S’il y a bien un lieu que nous vous recommandons de venir visiter cet été, c’est le jardin du Lautaret ! À 2 100 m d’altitude, en plein air, vous pourrez profiter tranquillement d’un paysage à couper le souffle et admirer les collections de plantes alpines de toutes les montagnes du monde. Combien d’estivants, de touristes et de voyageurs franchissent le col du Lautaret en ignorant l’existence de ce petit joyau centenaire ?

Cette saison 2020, tourisme de proximité oblige, c’est l’occasion de redécouvrir ce trésor ! C’est qu’il faut le mériter, au Col, au fond du grand parking, quelques virages… et enfin on découvre ce lieu magique, un condensé de toutes les montagnes du monde. De l’Amérique à l’Asie, de l’Europe à l’Afrique, de l’Amérique du Sud… aux pôles. C’est plus de 2 000 espèces de plantes qui aiment le rude climat alpin que l’on peut découvrir dans un dédale de milieux reconstitués, qui changent, année après année.

Une saison particulière, un tour du monde en 80 minutes et une avant-première

Alors qu’est ce qui change cet été, tenant compte des conditions sanitaires ? Et bien malheureusement, les étudiants ne pourront pas vous proposer leurs traditionnelles visites guidées gratuites trois fois par jour, et vous ne croiserez pas non plus d’étudiants en stage d’horticulture. Nous sommes en effectif très réduit. Et puis, nous avons dû reporter à l’année prochaine notre programmation culturelle… L’été 2020 sera donc sans conférences du Jardin, concerts, stages, projection de film…

Bien loin du jardin botanique traditionnel tel qu’on peut l’imaginer, c’est donc à un véritable tour du monde en 80 minutes auquel vous êtes invité… sans risquer la mise en quarantaine. Et comme le jardin du Lautaret est également un lieu de recherche, le nouveau parcours découverte et sciences va vous permettre d’en savoir plus.

D’ailleurs, nous terminons d’installer le nouvel espace muséographique… venez le découvrir en avant-première, avant même son inauguration officielle, en 2021 !



[embedded content]

Reportage de l’émission “Jardins d’ici et d’ailleurs” sur le Jardin du Lautaret diffusé sur Arte en mars 2018.