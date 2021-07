(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 SAGRA MUSICALE MALATESTIANA 2021

72a EDIZIONE

Teatro Galli

MUSICA SINFONICA

8 SETTEMBRE – 18 DICEMBRE

8 settembre ORCHESTRA FILARMONICA ARTURO TOSCANINI

CORO DEL TEATRO MUNICIPALE DI PIACENZA

Direttore MANLIO BENZI

Liszt Dante Symphonie

14 settembre ORCHESTRA MARIINSKY

Direttore VALERY GERGIEV

Prokofiev, estratti da Romeo e Giulietta

Schubert, Sinfonia n. 9in do maggiore D944 La Grande

1 ottobre ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Direttore ALPESH CHAUHAN

PABLO FERRANDEZ violoncello

Dvorak concerto per violoncello e orchestra n. 2 in Si minore op. 104

Sibelius Sinfonia n. 5 in mi bemolle maggiore op. 82

11 ottobre JORDI SAVALL

LE CONCERT DES NATIONS

Beethoven sinfonia n. 8 in Fa maggiore op. 93

Beethoven Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92

8 novembre ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SCALA

Direttore RICCARDO CHAILLY

Mendelsshon Sinfonia n. 3 in La minore op. 56 Scozzese

Beethoven Sinfonia n. 6 in Fa maggiore op. 68 Pastorale

17 novembre CECILIA BARTOLI

LES MUSICIENS DU PRINCE

direttore GIANLUCA CAPUANO

attore-danzatore Xavier Laforge

Farinelli e il suo tempo

Georg Friedrich Händel

Rinaldo, Sinfonia

Nicola Porpora

Polifemo, “Lontan dal solo e caro… Lusingato dalla speme”

Georg Friedrich Händel

Ariodante “Entrée des songes funestes”

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno “Lascia la spina cogli la rosa”

Johann Adolph Hasse

Marc’Antonio e Cleopatra, Sinfonia

Georg Friedrich Händel

Giulio Cesare in Egitto, Sinfonia Il Parnasso “V’adoro pupille”

Georg Philipp Telemann

Concerto per tromba in re maggiore

Georg Friedrich Händel

Amadigi di Gaula “Mi deride … Desterò dall’empia Dite”

Antonio Vivaldi

Orlando furioso “Sol da te mio dolce amore”

Georg Friedrich Händel

Ariodante, Suite di danze

Rinaldo “Augelletti, che cantate”

Ode for St Cecilia’s Day “What passion cannot Music raise and

quell”

18 dicembre RICCARDO MUTI

ORCHESTRA GIOVANILE CHERUBINI

Verdi Nabucco

In forma di concerto

DANTE E DANZA

25 SETTEMBRE

25 settembre SVETLANA ZAKHAROVA

Patrick De Bana, Mikhail Lobukhin, Denis Rodkin, Denis Savin

e i Solisti del Balletto Bol’šoj di Mosca

Amore

(Francesca da Rimini – Rain before it falls – Strokes through the tail)

MUSICHE DA CAMERA

21 SETTEMBRE – 12 DICEMBRE

21 settembre CLAUDIA BERTI pianoforte

Musiche di Johannsson, Richter, Frahm, Marchal, Glass, Nyman, Tiersen,

Sakamoto, Bach-Busoni

29 settembre ALBERTO CASADEI violoncello

I SOLISTI DELLA FILARMONICA MARCHIGIANA

Boccherini Quartetto per archi n. 55 G213

Boccherini Concerto n.9 per violoncello e archi in Si bemolle maggiore

G482

A.Casadei Prayer per violoncello e quintetto d’archi

Mendelssohn Quartetto

Chopin Introduction et Polonaise Brillante op. 3 per violoncello e

Quintetto d’archi

20 novembre ore 21 SITKOVETSKY TRIO

Alexander Sitkovetsky violino

Wu Qian pianoforte

Isang Enders violoncello

Schumann Fantasiestücke in La minore op. 88

Arensky Piano trio n. 1 in Re minore op. 32

Cajkovsky Piano trio in La minore op. 50

28 novembre ore 21 THE SWINGLES

Federica Basile, Joanna Goldsmith-Eteson, Imogen Parry,

Oliver Griffiths, Jon Smith, Jamie Wright, Edward Randell

Musiche di Bach, De Falla, Corelli, musica popolare tradizionale della

Bulgaria e delle Filippine, brani di Laura Marling, Peter Gabriel, The

Beatles

12 dicembre ore 17 ALEXANDER ROMANOVSKY pianoforte

Teatro Galli Bach/Lutz Ciaccona (trascrizione dalla Partita per violino n. 2 BWV 1004)

Beethoven Sonata per pianoforte n. 8 op. 13 in Do minore Patetica

Rachmaninov 9 Etudes-Tableaux op. 39

HENZE A CUBA-UN FIM E UN CONCERTO

23 NOVEMBRE

23 novembre ore 21 Ay Rachel!

Cinema Fulgor Anteprima del film opera di Alberto Girotto

Con Cristina Zavalloni

Produzione Kublai Film – Sagra Musicale Malatestiana

In collaborazione con……

MUSICHE ANTICHE

13 – 20 LUGLIO

13 e 14 luglio ore 21,30 Vox in Bestia

Sala Pamphili Un nuovo bestiario d’amore

Laura Catrani soprano

Tiziano Scarpa testi e voce narrante

Peppe Frana chitarra elettrica

Musiche di Fabrizio De Rossi Re, Matteo Franceschini, Alessandro

Solbiati, e compositori del tempo di Dante

19 e 20 luglio ore 21,30 Arianna Lanci soprano

Sala Pamphili Chiara Cattani, clavicembalo

Benedetto Marcello Cassandra

UN MAESTRO PER RIMINI

13 novembre ore 17 Tavola rotonda

Gianandrea Polazzi In ricordo di Amintore Galli

Donatella Bertoldi Galli storico della musica e docente di armonia

attraverso i suoi scritti

Annarosa Vannoni Galli e Sonzogno

Paolo Patrizi Ladri di cabalette: l’estetica vocale operistica ai tempi

di Amintore Galli

14 novembre ore 17 Un Maestro per Rimini

Iano Tamar soprano

Danilo Formaggia, tenore

Vittorio Vitelli, baritono

Davide Cavalli, Antonio D’Abramo

pianoforte

Musiche di Amintore Galli

6 ottobre Recuerda Cuba

Wunderkammer Orchestra

Cristina Zavalloni mezzosoprano

Carlo Tenan direttore

Carlo Tenan Entracte

Manuel Saumell 6 contradanzas

Hans Werner Henze Lieder und Tänze dall’operetta La cubana

Louis Moreau Gottschalk Ojos criollos – Souvenir de l’Avana

Ignacio Cervantes Kawanagh dalle 6 Danzas Cubanas

Ilusiones Perdidas

Homenaje

Adiós a Cuba

Xavier Montsalvatge Cinco Canciones Negras

PAROLE PER LA MUSICA

6 settembre

Teatro Galli Rimini ore 21,00

ANTONELLA IPPOLITO

La linea come traccia dell’immaginazione, per l’immaginazione : La Divina Commedia „opera

totale“ nei “Contorni Danteschi” di Bonaventura Genelli

12 settembre

Teatro Galli Rimini ore 17,00

ALBERTO BATISTI

Il mito di Dante nella musica romantica

18 settembre

Teatro Galli Rimini ore 21,00

FABIO SARTORELLI

“Di almeno sei piedi di altezza”: prime donne e primi uomini nell’opera seria del 700.

Introduzione al concerto di Cecilia Bartoli

26 Settembre

Teatro Galli Rimini ore 17,00

ALBERTO BATISTI

Nella gloria del ritmo: la Settima Sinfonia di Beethoven

30 settembre

Teatro Galli Rimini ore 21,00

PAOLO MARZOCCHI

Recuerda Cuba

La musica d’arte caraibica tra influenze popolari e tradizione colta

10 ottobre

Teatro Galli Rimini ore 17,00

FABIO SARTORELLI

“In succinta e bianca veste…e con le chiome scarmigliate”: lettura di Lucia di Lammermoor di

Doninzetti.

21 novembre

Teatro Galli Rimini ore 17,00

PAOLO MARZOCCHI

Il divino, il diabolico nella musica di Franz Liszt

11 dicembre

Teatro Galli Rimini ore 21,00

FABIO SARTORELLI

Nabucco, “l’aure dolci del suol natal!”

La partecipazione agli incontri è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili. E’ richiesta la

