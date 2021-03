LE PREMIER IDEATION CAMP 7 EN FORMAT VIRTUEL : UN PARI RéUSSI

En 2017, l’Entrepreneurship Programme et l’incubateur ont été créés à l’Université du Luxembourg dans le but d’enseigner aux étudiants, aux chercheurs et aux employés des compétences entrepreneuriales. Leur vision commune est de promouvoir la formation à l’entrepreneuriat au Luxembourg et de développer les futurs leaders pour créer de la valeur économique et sociale. Sa mission est de construire un pont entre l’Université et le monde professionnel, ouvrant de nouvelles perspectives de carrière et opportunités pour les étudiants.

L’Entrepreneurship Programme propose des cours de gestion commerciale, des master classes et des ateliers pour les entrepreneurs. Plus de 1 500 participants ont profité de ses initiatives. Les événements les plus connus sont l‘Ideation Camp et Build Your Own Internship.

L’Incubateur de l’Université du Luxembourg est un lieu où les startups de la communauté universitaire développent leurs idées et sont conseillées par des mentors jusqu’à ce qu’elles puissent commencer leur propre parcours. L’Incubateur soutient le développement commercial par le mentorat, en offrant des opportunités de réseautage. Aujourd’hui, il abrite 35 start-ups. Depuis son introduction il y a trois ans, l’entreprise a soutenu une soixantaine d’idées de start-ups et créé plus de 70 emplois. Par ailleurs, la valorisation des start-ups est estimé à plus de 25 millions d’euros.

Le Venture Mentoring Service (VMS) de l’Incubateur est une licence du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et en tant que programme partenaire-sœur. Le VMS met en relations des experts de l’industrie avec les start-ups, quelle que soit sa phase de démarrage. Aujourd’hui, 35 mentors apportent leurs connaissances gratuitement.

L’Entrepreneurship Programme est associé à l’Université Joseph Ki-Zerbo au Burkina Faso, avec laquelle fût organisé le premier Ideation Camp international, et à l’Association Toutes à l’Ecole, qui a permis d’accueillir quatre étudiants du Cambodge pour une semaine d’école d’été.