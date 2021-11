(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 “Le passeggiate della Salute” domani con il Q2 ai parchi a Bellariva e con il Q4 alle Ville fiorentine

Come aderire all’iniziativa della Promozione della Salute (Asl) con Società della Salute e Uisp

Scritto da Paola Baroni, venerdì 12 novembre 2021

Firenze – Alla scoperta dei mulini e dei parchi a Bellariva e delle Ville Strozzi, Bellosguardo e Soffiano: i due appuntamenti di domani sabato 13 sono rispettivamente per il Quartiere 2 e 4 nell’ambito delle “Passeggiate della salute” promosse dalla Società della Salute di Firenze in collaborazione con l’Associazione Uisp Comitato Firenze. Si tratta degli appuntamenti ancora in programma per il mese di novembre (si prosegue anche a dicembre) di un’iniziativa che rientra nell’ambito del progetto “Salute è benessere” di cui è soggetto attuatore anche la Promozione della Salute in ambito fiorentino della Ausl Toscana centro.

Domani il percorso del Quartiere 2 verso i Mulini e i parchi a Bellariva ha in programma una camminata misto asfalto e sterrato di circa 6 Km. Il Quartiere 4 sempre domani propone un percorso con un dislivello di circa 75 metri in salita (lunghezza circa 6,5 Km) verso Villa Strozzi, Bellosguardo e Soffiano.

Gli ultimi due appuntamenti di novembre di “Passeggiate della salute” sono sabato 20 al Galluzzo e le sue colline con il Quartiere 3 per un percorso prevalentemente asfalto con un tratto molto impegnativo (circa 4,5 Km) e sabato 27 novembre con il Quartiere 5 con una passeggiata per la giornata contro la violenza sulle donne per un percorso asfaltato e pianeggiante di circa 7 Km.

Maggiori informazioni sul sito dell’Azienda sanitaria a [questo link](https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/dipartimento-prevenzione/promozione-alla-salute/1361-scuola/22628-passeggiate-salute) o seguendo il percorso Home/Salute e Benessere/Promozione della Salute/Le passeggiate della Salute.

