(AGENPARL) – mer 16 giugno 2021 Le opere vincitrici del concorso “Artefici del Nostro Tempo” in mostra alla Fondazione Bevilacqua. Venerdì 18 giugno conferenza stampa ai Giardini Reali di Venezia

Venerdì 18 giugno, alle ore 11, ai Giardini Reali di Venezia sarà presentata la Mostra Collettiva ospitata dalla Fondazione Bevilacqua La Masa con le opere vincitrici della seconda edizione del Concorso “Artefici del Nostro Tempo”, organizzato dal Comune di Venezia.

All’incontro interverranno la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, Mattia Agnetti, segretario organizzativo della Fondazione Musei Civici, Bruno Bernardi, presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa e Maurizio Carlin, commissario Padiglione Venezia della Biennale. La presidente di Venice Gardens Foundation, Adele Re Rebaudengo, porgerà i suoi saluti in apertura della cerimonia.

A seguire sarà possibile visitare l’esposizione alla Galleria Bevilacqua La Masa in Piazza S. Marco n. 71/c.

La conferenza stampa si terrà in presenza nel rispetto delle norme anti covid in vigore.

Venezia, 16 giugno 2021

– [Catalogo Artefici del nostro tempo](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Catalogo%20Artefici%20del%20nostro%20tempo.pdf)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this