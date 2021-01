LE NUOVE STRUTTURE DEI CAMPIONATI DI BASEBALL E SOFTBALL

(AGENPARL) – ven 29 gennaio 2021 Diverse sono le novità uscite dall’ultima seduta del Consiglio Federale sul tema dei campionati e delle nuove strutture che sono state definite per le varie serie. Nuovi format che, come specificato nella lettera del presidente federale Andrea Marcon inviata alle società, rimarranno in vigore per tutto il quadriennio.

Alcuni cambiamenti riguardano trasversalmente tutte le serie, come l’obbligo dei 4 giocatori AFI nel lineup in tutte le partite o la presenza nel lineup di un atleta AFI Under 23 con cittadinanza italiana (per alcuni campionati in tutte le gare per altri solo in una del weekend), o l’azzeramento delle tasse gara per tutta la stagione 2021, altre novità invece sono state cucite su misura per le singole serie.

L’innovazione più importante uscita dall’ultimo Consiglio Federale è l’unificazione di serie A1 e A2 baseball in un unico campionato, la serie A, che vedrà partecipare 32 squadre tra le ex della massima serie e della ex serie “cadetta”.

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

www.fibs.it

