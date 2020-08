LE NUMéRIQUE STIMULE L’INNOVATION DANS LE SECTEUR TERTIAIRE

(AGENPARL) – FRANCE, mar 25 agosto 2020

Dans les secteurs marchands non agricoles, 41 % des sociétés de 10 salariés ou plus

implantées en France ont innové entre 2016 et 2018 (figure 1). L’innovation est entendue ici au sens large ; elle comprend les innovations de produits (biens

et services) ou l’amélioration significative des procédés de production, y compris

des modes d’organisation et des méthodes de marketing, ainsi que le développement

d’activités de recherche et développement (R&D) (encadré 1).

Figure 1 – Taux d'innovation par secteur et taille entre 2016 et 2018

en % Figure 1 – Taux d’innovation par secteur et taille entre 2016 et 2018 (en % ) – Lecture : entre 2016 et 2018, 41 % des sociétés sont innovantes au sens large. 2016-2018 Information et communication 69 Industrie manufacturière, industries extractives et autres 56 Activités financières et d’assurance* 49 Activités spécialisées, scientifiques et techniques 48 Activités immobilières 40 Commerce de gros, de détail, réparation d’automobiles et de motocycles 35 Activités de services administratifs et de soutien 33 Hébergement et restauration 31 Transports et entreposage 30 Construction 26 250 salariés ou plus 74 De 50 à 249 salariés 55 De 10 à 49 salariés 36 Ensemble 41 * Y compris holdings financières.

Lecture : entre 2016 et 2018, 41 % des sociétés sont innovantes au sens large.

Champ : sociétés actives de 10 salariés ou plus, implantées en France, divisions 05

à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.

Champ : sociétés actives de 10 salariés ou plus, implantées en France, divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75. Source : Insee, enquête Capacité à innover et stratégie (CIS) 2018.

* Y compris holdings financières.

Lecture : entre 2016 et 2018, 41 % des sociétés sont innovantes au sens large.

Champ : sociétés actives de 10 salariés ou plus, implantées en France, divisions 05

à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.

à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75. Source : Insee, enquête Capacité à innover et stratégie (CIS) 2018.

Les sociétés innovent plus fréquemment en procédés (33 %) qu’en produits (25 %, figure 2). Ces deux types d’innovation se cumulent souvent, notamment lorsqu’une société innove

en produits. En effet, une innovation de produits peut entraîner une innovation de

procédés, qu’il s’agisse d’une nouvelle méthode de production, de la formation du

personnel à ce nouveau produit ou à ce nouveau procédé ou de changement dans le marketing

(promotion, distribution, nouveau marché). Ainsi, 80 % des sociétés innovantes en

produits réalisent au moins une innovation de procédés sur la période 2016-2018. La propension à innover s’accroît avec la taille de la société : 74 % des sociétés

de 250 salariés ou plus ont innové entre 2016 et 2018, contre 55 % des sociétés de

50 à 249 salariés et 36 % des sociétés de 10 à 49 salariés.

Figure 2 – Proportion de sociétés innovantes, selon le type d'innovation entre 2016 et 2018

et 2018

en % Figure 2 – Proportion de sociétés innovantes, selon le type d’innovation entre 2016

et 2018 (en %) – Lecture : entre 2016 et 2018, 41 % des sociétés sont innovantes au sens large, 25 %

sont innovantes en produits et 33 % en procédés. Une même société peut cumuler plusieurs

innovations et les deux types d’innovation.

Ensemble* Innovation en produits Innovation en procédés De 10 à 49 salariés 36 21 30 De 50 à 249 salariés 55 38 43 250 salariés ou plus 74 57 61 Industrie manufacturière, industries extractives et autres 56 37 43 Construction 26 12 22 Commerce de gros, de détail, réparation d’automobiles et de motocycles 35 21 29 Transports et entreposage 30 15 27 Hébergement et restauration 31 18 25 Information et communication 69 55 56 Activités financières et d’assurance** 49 31 41 Activités immobilières 40 26 37 Activités spécialisées, scientifiques et techniques 48 30 38 Activités de services administratifs et de soutien 33 18 30 Ensemble 41 25 33 * L’ensemble comprend les innovations en produits et en procédés (y compris organisation

et marketing), les activités d’innovation en cours ou abandonnées, ainsi que le développement

d’activités de R&D.

et marketing), les activités d’innovation en cours ou abandonnées, ainsi que le développement d’activités de R&D. ** Y compris holdings financières.

Lecture : entre 2016 et 2018, 41 % des sociétés sont innovantes au sens large, 25 %

sont innovantes en produits et 33 % en procédés. Une même société peut cumuler plusieurs

innovations et les deux types d’innovation.

sont innovantes en produits et 33 % en procédés. Une même société peut cumuler plusieurs innovations et les deux types d’innovation. Champ : sociétés actives de 10 salariés ou plus, implantées en France, divisions 05

à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.

à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75. Source : Insee, enquête Capacité à innover et stratégie (CIS) 2018.

Sept sociétés sur dix de l’information-communication sont innovantes

Le secteur de l’information-communication est le plus actif en matière d’innovation :

69 % des sociétés de ce secteur ont innové entre 2016 et 2018. Il est suivi par l’industrie

avec 56 % de sociétés innovantes, devant les activités financières et d’assurance

(49 %) et les activités spécialisées, scientifiques et techniques (48 %). À l’inverse,

la construction (26 %), les transports et entreposage (30 %) et l’hébergement-restauration

(31 %) sont les secteurs parmi lesquels la proportion de sociétés innovantes est la

plus faible. La transformation numérique continue d’avoir un impact sur les activités des sociétés,

du système de production à l’expérience client. La volonté d’avoir un système informatique

performant, d’offrir de nouveaux services connectés et de saisir les nombreuses opportunités

qu’offre le recours au big data stimule l’innovation dans de nombreux secteurs. Dans l’information-communication

et les activités financières et d’assurance, la dématérialisation, le développement

de nouveaux logiciels, l’analyse de données, l’intelligence artificielle et la cybersécurité

sont au cœur des innovations. Dans l’industrie, il s’agit toujours de développer de

nouveaux produits, d’utiliser de nouveaux matériaux et d’améliorer les processus de

production et de fabrication.

Les deux tiers des sociétés innovantes en produits introduisent au moins un nouveau

produit sur un de leurs marchés



Parmi les sociétés innovantes en produits entre 2016 et 2018, 68 % ont introduit au

moins un produit nouveau sur un de leurs marchés (figure 3), soit 41 % des sociétés innovantes. Ce taux est plus élevé dans les sociétés de

l’information-communication (79 %), de l’industrie et des activités spécialisées,

scientifiques et techniques (73 %). Il s’accroît avec la taille des sociétés, pour

atteindre 74 % pour les sociétés de 250 salariés ou plus. Ces produits nouveaux pour le marché représentent en moyenne 12 % du chiffre d’affaires

des sociétés concernées.

Figure 3 – Proportion des produits nouveaux pour le marché et la société par secteur entre 2016 et 2018

entre 2016 et 2018

en % des sociétés innovantes en produits Figure 3 – Proportion des produits nouveaux pour le marché et la société par secteur

entre 2016 et 2018 (en % des sociétés innovantes en produits) – Lecture : entre 2016 et 2018, 73 % des sociétés industrielles innovantes en produits

ont introduit un produit nouveau sur un de leurs marchés, et 60 % un produit nouveau

pour la société.

Nouveaux pour la société Nouveaux pour le marché Transports et entreposage 76 53 Activités immobilières 73 56 Activités de services administratifs et de soutien 69 58 Commerce de gros, de détail, réparation d’automobiles et de motocycles 71 60 Hébergement et restauration 66 60 Construction 69 64 Activités financières et d’assurance* 66 68 Activités spécialisées, scientifiques et techniques 60 73 Industrie manufacturière, industries extractives et autres 60 73 Information et communication 55 79 Ensemble 64 68 * Y compris holdings financières.

Note : les innovations en produits comprennent les innovations en biens ou en services.

Une société peut avoir plusieurs innovations.

Une société peut avoir plusieurs innovations. Lecture : entre 2016 et 2018, 73 % des sociétés industrielles innovantes en produits

ont introduit un produit nouveau sur un de leurs marchés, et 60 % un produit nouveau

pour la société.

ont introduit un produit nouveau sur un de leurs marchés, et 60 % un produit nouveau pour la société. Champ : sociétés innovantes en produits, actives, de 10 salariés ou plus, implantées

en France, divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.

Champ : sociétés innovantes en produits, actives, de 10 salariés ou plus, implantées en France, divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75. Source : Insee, enquête Capacité à innover et stratégie (CIS) 2018.

entre 2016 et 2018

* Y compris holdings financières.

Note : les innovations en produits comprennent les innovations en biens ou en services.

Une société peut avoir plusieurs innovations.

Une société peut avoir plusieurs innovations. Lecture : entre 2016 et 2018, 73 % des sociétés industrielles innovantes en produits

ont introduit un produit nouveau sur un de leurs marchés, et 60 % un produit nouveau

pour la société.

ont introduit un produit nouveau sur un de leurs marchés, et 60 % un produit nouveau pour la société. Champ : sociétés innovantes en produits, actives, de 10 salariés ou plus, implantées

en France, divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.

en France, divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75. Source : Insee, enquête Capacité à innover et stratégie (CIS) 2018.

La part des sociétés innovantes est plus élevée parmi celles appartenant à un groupe

La proportion de sociétés innovantes est plus élevée pour celles appartenant à un

groupe que pour les sociétés indépendantes : 50 % contre 35 %. Toutes choses égales

par ailleurs, une société appartenant à un groupe a plus de chances d’innover qu’une

société indépendante sur la période 2016-2018 (figure 4).

tableau Figure 4 – Principaux déterminants de la propension à innover entre 2016 et 2018

Figure 4 – Principaux déterminants de la propension à innover entre 2016 et 2018 () – Lecture : toutes choses égales par ailleurs, une société de l’industrie a plus de

chances d’innover qu’une société du commerce (odds ratio supérieur à 1).

Odds ratio Secteur d’activité Industrie manufacturière, industries extractives et autres 2,0 Construction 0,9 Commerce de gros, de détail, réparation d’automobiles et de motocycles Réf. Transports et entreposage 0,7 Hébergement et restauration 1,1 Information et communication 3,4 Activités financières et d’assurance* 1,7 Activités immobilières 1,5 Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1,8 Activités de services administratifs et de soutien 1,1 Taille de la société De 10 à 49 salariés Réf. De 50 à 249 salariés 1,7 250 salariés ou plus 3,4 Appartenance à un groupe Société indépendante Réf. Société appartenant à un groupe 1,3 Chiffre d’affaires de la société réalisé à l’étranger Marché national uniquement Réf. Une partie du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger 2,1 * Y compris les holdings financières.

Lecture : toutes choses égales par ailleurs, une société de l’industrie a plus de

chances d’innover qu’une société du commerce (odds ratio supérieur à 1).

chances d’innover qu’une société du commerce (odds ratio supérieur à 1). Champ : sociétés actives de 10 salariés ou plus implantées en France, divisions 05

à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.

à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75. Source : Insee, enquête Capacité à innover et stratégie (CIS) 2018.

C’est également le cas pour les innovations en produits : la part des sociétés innovantes

en produits est plus élevée pour les sociétés appartenant à un groupe (32 %) que pour

les sociétés indépendantes (20 %). En revanche, parmi ces sociétés innovantes en produits,

celles qui appartiennent à un groupe ne sont pas plus nombreuses à introduire de nouveaux

produits sur au moins un de leurs marchés. Par ailleurs, la part des sociétés innovantes est plus importante parmi les sociétés

ayant réalisé une partie de leur chiffre d’affaires à l’étranger en 2018 : 60 % d’entre

elles innovent, contre 33 % des sociétés dont le marché est national, un résultat

confirmé toutes choses égales par ailleurs. La part de sociétés réalisant une partie de leur chiffre d’affaires à l’étranger est

plus élevée parmi celles appartenant à un groupe (37 % contre 21 % pour les indépendantes).

Les dépenses pour innover représentent en moyenne 4 % du chiffre d’affaires

Les dépenses pour les activités d’innovation comprennent les dépenses en R&D et celles relatives à une innovation ou une activité

d’innovation telles que les acquisitions de machines, d’équipements ou de droits de

propriété intellectuelle, les achats de matériels ou les dépenses de personnel. En

2018, elles atteignent 4 % du chiffre d’affaires des sociétés innovantes. Deux tiers

de ces dépenses sont consacrés aux dépenses de R&D. L’information-communication est le secteur qui investit le plus dans les activités

d’innovation par rapport à son chiffre d’affaires : 12 % (dont 74 % pour la R&D) ;

viennent ensuite les activités spécialisées, scientifiques et techniques (7 % du chiffre

d’affaires, dont 79 % pour la R&D).

Quatre sociétés innovantes sur dix ont obtenu des financements pour innover

Parmi les sociétés innovantes, 44 % ont reçu des financements pour les activités d’innovation.

Les crédits d’impôt (crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt innovation) et autres exonérations fiscales

et sociales dédiés à l’innovation (jeune entreprise innovante, jeune entreprise universitaire,

etc.) ou à la R&D (hors CICE) sont les modes de financement les plus utilisés : 26 %

des sociétés innovantes en ont bénéficié. Viennent ensuite le recours aux capitaux

propres ou aux emprunts (23 %) et les subventions ou prêts subventionnés (15 %). Ces

sources de financement peuvent se cumuler. Les subventions pour les activités d’innovation proviennent plus souvent des organismes

nationaux (10 % des sociétés innovantes en bénéficient) ou des collectivités locales

ou régionales (8 %) que de l’Union européenne (3 %). Les sociétés innovantes ont plus souvent obtenu des financements dans l’information-communication,

l’industrie et les activités spécialisées, scientifiques et techniques (respectivement

65 %, 57 % et 50 %). L’utilisation de crédits d’impôt ou d’exonérations fiscales et

sociales est la source de financement la plus répandue dans ces trois secteurs, ainsi

que pour les activités financières et d’assurance. Dans les autres secteurs, moins

de quatre sociétés innovantes sur dix ont obtenu un financement pour leurs activités

d’innovation et elles sont alors plus souvent financées par des capitaux propres ou

des emprunts. Les grandes sociétés ont plus souvent été financées pour leurs activités d’innovation

que les petites sociétés : c’est le cas de 61 % des sociétés de 250 salariés ou plus,

contre 40 % de celles de 10 à 49 salariés. La différence provient essentiellement

de l’obtention de crédits d’impôt ou d’exonérations fiscales et sociales.

Une coopération le plus souvent verticale, rarement avec un concurrent

Parmi les sociétés innovantes, 24 % ont coopéré pour innover sur la période 2016-2018.

La coopération s’engage le plus souvent avec les fournisseurs (14 %), avec des consultants

ou des laboratoires (12 %) ou avec une entreprise appartenant au même groupe (10 %),

soit une coopération essentiellement verticale. Seules 3 % des sociétés innovantes

ont coopéré avec un concurrent. Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques est celui qui coopère

le plus pour innover : 37 % des sociétés sont engagées dans au moins une coopération.

Elles sont 31 % dans l’information-communication. Si quasiment toutes les sociétés innovantes engagées dans une coopération ont au moins

un partenariat au niveau local ou national (97 %), 32 % en ont au moins un au niveau

européen ou avec un des pays membres de l’Association européenne de libre-échange

(AELE), et 18 % au niveau mondial.

Pour une société innovante sur deux, la législation influe sur les activités d’innovation

La législation influence les activités d’innovation : ainsi, 47 % des sociétés innovantes

ont eu leurs activités d’innovation affectées par au moins une réglementation. Plus

précisément, la législation a initié ou facilité les activités d’innovation de 24 %

des sociétés innovantes et, au contraire, a empêché ou freiné ces activités pour 32 %

d’entre elles. Les réglementations environnementales sont celles ayant eu le plus

souvent un impact positif sur les activités d’innovation, tandis que la législation

sur la sécurité des produits ou la protection des consommateurs s’est plus souvent

avérée être un frein à l’innovation. Cette influence est surtout marquée pour les grandes sociétés, notamment lorsqu’elle

s’avère être positive : 43 % des sociétés innovantes de 250 salariés ou plus déclarent

que leurs activités d’innovation ont été initiées ou facilitées par au moins une réglementation,

contre 21 % des sociétés innovantes de 10 à 49 salariés. Les activités d’innovation sont les plus dépendantes de la législation dans l’immobilier,

les activités financières et d’assurance, l’industrie et les activités de services

administratifs et de soutien, contrairement au secteur du commerce.

Encadré 1 – Des comparaisons difficiles avec les enquêtes précédentes Plusieurs changements méthodologiques dans l’enquête CIS rendent difficile la comparaison

entre 2014-2016 et 2016-2018. D’une part, à la suite de la quatrième édition du manuel

d’Oslo (2018), les innovations en organisation et en marketing sont désormais considérées

comme des innovations de procédés. Seuls deux types d’innovations sont donc définis

(produits ou procédés, y compris organisation et marketing) contre quatre auparavant

(produits, procédés, organisation, marketing). Le questionnaire a été revu et les

questions sur les innovations en organisation et en marketing sont désormais incluses

dans la question sur les innovations en procédés. D’autre part, les activités de R&D

sont prises en compte dans la définition des sociétés innovantes. Elles ne l’étaient

pas précédemment. La prise en compte de la R&D conduit à une hausse de 1 point du

taux d’innovation sur la période 2016-2018. Analyser l’innovation sans ces activités de R&D permet de rendre le champ le plus

comparable possible entre les périodes 2014-2016 et 2016-2018. Dans les secteurs marchands non agricoles, hors activités de R&D, 40 % des sociétés

de 10 salariés ou plus ont innové entre 2016 et 2018, contre 51 % des sociétés sur

la période 2014-2016. La part des sociétés innovantes en produits augmente entre les

deux périodes (+ 5 points), alors que celle des sociétés innovantes en procédés recule.

Les changements méthodologiques ne permettent cependant pas de conclure sur la cause

réelle de cette baisse (effet de questionnaire ou baisse réelle d’innovations de procédés,

notamment en organisation et marketing). Tous les secteurs sont concernés par ce recul de la part des sociétés innovantes hors

activités de R&D, qui atteint – 15 points dans l’hébergement-restauration et – 14 points

dans la construction, les transports et l’entreposage, ainsi que les activités de

services administratifs et de soutien. La baisse de la part des sociétés innovantes

est moins marquée dans les activités financières et d’assurance (– 4 points), l’industrie

(– 5 points) et l’information-communication (– 6 points). Encadré 2 – Les sociétés non-innovantes : d’autres priorités comme motif principal

de ne pas innover

Entre 2016 et 2018, dans les secteurs marchands non agricoles, 59 % des sociétés de

10 salariés ou plus n’ont mené aucune activité d’innovation ou de R&D. Ces sociétés

non innovantes ont moins souvent eu de demandes spécifiques d’utilisateurs (co-création,

personnalisation, y compris personnalisation de masse) : 42 % d’entre elles ont dû

fabriquer ou fournir des biens et services pour répondre à de telles demandes, contre

81 % des sociétés innovantes. Par ailleurs, elles ont moins souvent acheté de droits

de propriété intellectuelle (1 % contre 6 %), de services techniques (14 % contre

46 %), de machines ou de logiciels (35 % contre 71 %) que les sociétés ayant mené

des activités d’innovation ou de R&D. Elles ont également plus rarement coopéré que

ces dernières : 3 % d’entre elles ont coopéré pour des activités hors activités d’innovation,

contre 16 % des sociétés innovantes. Le moindre recours à de nouveaux financements, à l’achat de services techniques ou

d’équipements et à la coopération semblent ainsi illustrer l’absence d’activités d’innovation

pour ces sociétés, qui ont eu d’autres priorités comme motif principal de ne pas innover.

Les réglementations ne sont pas considérées comme un obstacle aux activités d’innovation

pour 87 % d’entre elles. C’est le cas pour 19 % d’entre elles et 17 % ont été freinées

par le manque de personnel qualifié. Ces deux obstacles sont surtout présents pour

l’industrie, les transports et la construction. Les coûts trop élevés de l’innovation

ont par ailleurs empêché l’innovation pour 16 % des sociétés non innovantes, particulièrement

dans l’industrie, les transports, la construction et l’immobilier (19 %). Viennent

ensuite le manque de moyens financiers internes pour innover et la présence de trop

de concurrence sur le marché (14 %), ainsi que le manque de crédits, de fonds propres,

de capacité de financement et de subventions publiques ou d’aides gouvernementales

(12 %).

Fonte/Source: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4644935