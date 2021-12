(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 Allenàti o Allénati a vincere?

Le medaglie olimpiche delle Fiamme Oro della Polizia di Stato al TEDxPadova Salon il 4 Dicembre in Fiera.

In un anno sportivo da incorniciare con un’Olimpiade che ha visto trionfare gli atleti del Gruppo Sportivo “Fiamme Oro”, la Polizia di Stato e TEDxPadova celebrano i successi sportivi dei medagliati cremisi, e non solo, nell’ evento “Allenati a vincere” sabato 4 dicembre a partire dalle alle ore 15:30 presso Fiera di Padova.

Una edizione straordinaria del TEDxPadova dedicata non solo al mondo dello sport, ma soprattutto alla tenacia e al raggiungimento degli obbiettivi attraverso l’allenamento.

Lo sport è uno degli strumenti con cui la Polizia di Stato diffonde i valori della legalità e dell’inclusione attraverso le molteplici attività del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. La loro presenza sul territorio nazionale con 28 centri sportivi dislocati in particolare nelle aree urbane più difficili e disagiate consente ai giovani di allenarsi con gli atleti-maestri imparando attraverso lo sport l’importanza del rispetto delle regole.

Tra i protagonisti dell’evento le medaglie d’oro a Tokyo 2020 nell’atletica leggera Marcell Jacobs, velocista e lunghista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri, Gianmarco Tamberi altista italiano, campione olimpico detentore del record nazionale sia outdoor che indoor e Massimo Stano, marciatore italiano, campione olimpico della 20 km e detentore del record nazionale della stessa specialità.

La venticinquenne Ayomide Folorunso, ostacolista e velocista, studentessa di medicina e aspirante pediatra, campionessa europea under 23 dei 400 metri ostacoli.

Sergio Baldo, ex altista è vice presidente nazionale della Fidal, Federazione Italiana Atletica leggera e coordinatore del Centro Nazionale Fiamme Oro della Polizia di Stato, settore atletica leggera.

L’imprenditrice Chiara Rossetto, settima generazione di una dinastia che lavora il grano dal 1760, considerata la «creativa delle farine», è riuscita a portare nel settore uno sguardo internazionale e una spinta sostenibile.

L’ingegnere padovano Fausto Panizzolo ideatore un tutore per il cammino che immagazzina l’energia generata nella prima fase del ciclo del passo per restituirla nella seconda fase, aiutando così la spinta dei flessori d’anca e portando a un miglioramento funzionale del cammino.

Si tratta del primo evento che vede sul palco del TEDxPadova vari rappresentanti della Polizia di Stato, in una città, Padova, in cui le Fiamme Oro sono presenti già dal 1954 anno dell’istituzione del Gruppo Sportivo atletica leggera, che, da allora, sono ospitate dal 2° Reparto Mobile.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Padova, ad Assindustria Venetocentro.

Padova, 3 dicembre 2021

