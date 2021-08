(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 Bureau de presse

COMUNICATO STAMPA

Aosta, giovedì 19 agosto 2021

Le imprese valdostane motore della ripresa

e dello sviluppo economico del territorio:

a settembre ripartono le visite nelle aziende

Conoscere il tessuto produttivo valdostano per prevedere azioni tangibili che supportino le aziende nella ripartenza dopo la pandemia, ma anche per quelle che intendono investire per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.

Per questo motivo, sin dal suo insediamento, l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy ha dato corso a un calendario di visite presso le aziende valdostane.

Anche accettando gli inviti pervenuti direttamente dalle imprese, in questi primi 9 mesi di legislatura sono state visitate dall’Assessore Bertschy e dai dirigenti dei Dipartimenti Sviluppo economico, Energia e Politiche del lavoro e della Formazione, più di una ventina di realtà produttive dell’industria e dell’artigianato. Dal settore manifatturiero a quello alimentare, dalla piccola start-up alla grande impresa, tutte le realtà visitate rappresentano un fiore all’occhiello dell’economia valdostana molto attiva e vivace.

“Queste prime visite sono servite per conoscere e farci conoscere dalle imprese. Per costruire le future strategie e renderle coerenti e concrete per le nostre imprese. E’ di fondamentale importanza il fatto che l’Amministrazione regionale abbia un atteggiamento aperto e votato all’ascolto. In Assessorato c’è una buona predisposizione da parte di dirigenti e funzionari, ma la nostra organizzazione è ancora troppo frammentata e stiamo lavorando per rendere più efficiente il nostro modello di risposta. A settembre riprenderemo le visite nelle aziende e cercherò, se ci sarà modo e tempo, di conoscere personalmente tutte le attività produttive”, sottolinea l’Assessore Bertschy.

“Ringrazio tutti i titolari di azienda e i lavoratori che in questi mesi ci hanno ospitati con passione e con un entusiasmo contagioso nelle loro aziende e ci hanno mostrato le loro produzioni. Con orgoglio posso affermare – conclude l’Assessore Bertschy – che il settore industriale e artigianale valdostano ha voglia di dimostrare tutto il suo potenziale, malgrado le gravi difficoltà che lo hanno minacciato sia in passato sia recentemente. Proprio per questo il Governo e il Consiglio regionale sono al lavoro, e rilevo in questo senso grande attenzione e collaborazione da parte di tutti i Gruppi consiliari, congiuntamente alle parti sociali e alla Chambre valdôtaine, per supportare la produzione industriale ed artigianale valdostana e per creare un sistema occupazionale stabile e di qualità”.

