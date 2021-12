(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 INCLUDEPICTURE “/Server02/EBerlenghi/Documenti/LCRISCI/Impostazioni locali/Temp/C.Lotus.Notes.Data/- flaicgil 1.jpg” * MERGEFORMATINET

FLAI – CGIL UILA – UIL

Via L. Serra, 31 Via Savoia, 80

00153 Roma 00198 Roma

COMUNICATO STAMPA

Le fabbriche dell’agroindustria si fermano, i numeri di Flai e Uila

Forte adesione allo sciopero generale di oggi da parte degli operai agricoli e forestali, dei consorzi di bonifica, dei lavoratori della pesca e dell’agroindustria. In particolare alcuni dati raccolti, non ancora esaustivi della partecipazione su tutto il territorio nazionale, confermano che nelle fabbriche l’adesione è stata moltoelevata: Pastificio Granoro Bari 91%, La Doria di Fisciano 100%, Fiordagosto Muti 100%, Sammontana Empoli 87%, PernigottiNovi Ligure 80%, Conserve Italia Ravenna 100%, Parmareggio Modena 85%, Vandermortelee Genova 90%, Appetays 80%.

Una mobilitazione riuscita, che ha messo insieme lavoratrici e lavoratori di tutta Italia, convinti che il governo Draghi può e deve tenere maggiormente in considerazione i bisogni e le esigenze di chi per vivere deve lavorare. Flai Cgil e Uila Uil sono soddisfatte, le adesioni sono altissime: Grandi Salumifici Italiani Modena 80%, Acqua Panna Firenze 90%, Sibeg Catania 73%, Campari Novi Ligure 70%, Lavazza Settimo torinese 80%, Heineken Taranto 70%, Vicenzi Verona 70%., Granarolo 70%. Forte l’adesione anche in aziende come Barilla e Parmalat. Numeri di aziende all’avanguardia, emblema del Made in Italy nel mondo, che fanno capire quanto lo sciopero proclamato da Cgil e Uil abbia intercettato positivamente il mondo del lavoro. Marchi di prodotti conosciuti, e apprezzati dalle famiglie italiane e non solo, dietro i quali ci sono donne e uomini in carne e ossa che chiedono di essere rispettati.

🔊 Listen to this