(AGENPARL) – Roma, 26 novembre 2021 – La domanda globale di jet privati ​​di lusso è in forte espansione poiché le élite ignorano le opzioni di viaggio commerciali irregolari e volano a modo loro mentre le restrizioni del coronavirus persistono in tutto il mondo.

Solo negli Stati Uniti, i decolli e gli atterraggi di business jet sono aumentati del 40% su base annua grazie alla domanda senza precedenti da parte dei super ricchi.

Sono al loro punto più alto da prima della crisi finanziaria del 2008, in parte guidate dalla pandemia quando le grandi aziende hanno ampliato i privilegi dei jet privati ​​per i loro alti dirigenti, riporta MSNBC .

La storia è la stessa in tutto il mondo.

Secondo il fornitore di dati aeronautici WingX, quest’anno sono stati effettuati oltre 4,2 milioni di voli su jet privati , con il Financial Times che ha delineato un numero record in ciascuno degli ultimi sei mesi. Nella prima settimana di novembre sono aumentati del 54% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e del 16% rispetto al 2019.

La domanda è così alta che Flexjet ha smesso di acquisire nuovi clienti per il suo programma Jet Card entry-level. Lo stesso vale per NetJets, che ha registrato la più alta domanda di voli nei suoi quasi 60 anni di storia e sta investendo circa 2,5 miliardi di dollari in 100 nuovi velivoli, secondo il FT .

La spinta arriva dai ricchi, dai famosi, da Wall Street a Hollywood e non solo.

La richiesta straordinaria è apparentemente ostaggio del ritorno irregolare dei voli commerciali regolari: orari ridotti e orari dei voli in costante cambiamento che infastidiscono coloro che chiedono di volare quando vogliono e denaro.

Anche tanti, tanti soldi aiutano.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index , le 500 persone più ricche del mondo hanno aggiunto 1,2 trilioni di dollari alle loro fortune quest’anno fino a ottobre, grazie al boom dei mercati azionari e alle banche centrali che inondano le economie di nuovo denaro.

Tali forze hanno anche generato dozzine di nuovi miliardari in soli 12 mesi.

Il loro potere d’acquisto combinato è derivato da offerte pubbliche iniziali, accordi SPAC, criptovalute e fusioni aziendali, nonché da massicci contratti governativi in ​​cerca di forniture di cure per il coronavirus e indumenti protettivi personali.

L’impatto sull’ambiente è una preoccupazione molto minore, anche per quei frequenti viaggiatori di jet privati ​​che professano una profonda preoccupazione per il pianeta.

Il Daily Mail riporta che il jet privato medio di dimensioni decenti ruggisce attraverso circa 380 galloni di carburante, emette due tonnellate di CO2 per ogni ora di volo e genera una bolletta annuale del carburante di circa $ 450.000 all’anno.

Non è l’unico costo coinvolto.

Per contestualizzare, l’impronta di carbonio totale di una persona media, inclusi tutti i viaggi e il cibo, è di circa otto tonnellate all’anno.

Secondo il produttore di aviazione statunitense Honeywell Aerospace , questa impronta non ha fermato l’aumento anche delle vendite di jet privati, con i produttori di aeromobili che hanno riportato un forte aumento degli ordini dalla pandemia.

Gli acquirenti possono trovare un elicottero con sedili vegani, un jet con solarium e garage e un design da albergatore per ospitare discoteche a 35.000 piedi – tutti e tre i concetti svelati al Dubai Airshow la scorsa settimana tra una miriade di altri progettati per mantenere i viaggiatori VIP a proprio agio in il cielo.

La società prevede fino a 7.400 nuove consegne di business jet per un valore di 238 miliardi di dollari nel prossimo decennio.

Tutto ciò significa che il futuro per le élite è uno dei viaggi privati ​​e delle lounge executive con i propri punti di arrivo e partenza.

Il resto di noi dovrà semplicemente fare la fila e aspettare il nostro turno per imbarcarsi su un volo commerciale.