mer 01 settembre 2021 Il CT Dino Salvoldi ufficializza i nomi

EUROPEI STRADA LE CONVOCATE

Longo Borghini, Bussi e Cecchini le punte delle Elite.

Tra le U23 il CT si affida a Guazzini, Realini e Zanardi.

Juniores a caccia di medaglie con Cipressi, Barale e Ciaboccoocco

Anche il CT del settore femminile, Dino Salvoldi, ha sciolto le riserve, diramando l’elenco delle convocate per i Campionati Europei che si svolgono a Trento dall’8 al 12 di settembre. E’ lo stesso CT che ci svela i nomi delle azzurri nelle varie categorie e l’impegno da affrontare:

“Gareggeremo su un percorso uguale per tutte le categorie femminili, ossia quello cittadino, che non lascia molto respiro: una salita impegnativa che si ripete ogni 10′, 5 chilometri di discesa, 3 di pianura e poi si torna a salire. 8 giri per le Elite, 6 le Under23 e 5 per le Junior.”

Partiamo con l’analizzare le Elite:

“Dovremo interpretare una corsa d’attacco per favorire Elisa Longo Borghini che è la nostra punta. Le avversarie sappiamo già chi sono: le olandesi. Il percorso può però livellare la differenza di valore tra le nostre e lo squadrone orange”.

Il team relay: “Per la crono schieriamo un’ottima formazione dove con i maschi (Filippo Ganna, Alessando De Marchi e Matteo Sobrero) lotteremo per il podio. Le azzurre sono Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini e Marta Cavalli”.

La crono individuale: “Vittoria Bussi ed Elena Cecchini ci rappresenteranno al meglio. Bussi vuol migliorare il 5° posto dello scorso anno e il percorso filante l’aiuta”.

Under 23: “Abbiamo grosse ambizioni nella crono individuale con Vittoria Guazzini. Devo ancora sciogliere le riserve sul secondo nome”.

Under 23 strada: “Contiamo su una squadra forte. Dire chi sia la punta è difficile. Gaia Realini in salita è competitiva, poi vedo Vittoria Guazzini e anche Silvia Zanardi”.

Discorso a parte per le Junior. “Questa è una categoria in cui abbiamo un’ottima tradizione e dove vogliamo fare qualcosa di buono. Solitamente c’è sempre il fenomeno di categoria. Sulla strada una tedesca e un’inglese nella crono. L’Italia punta su Carlotta Cipressi, 3^ lo scorso anno, e su strada Francesca Barale ed Eleonora Ciabocco”.

LE CONVOCATE

ELITE TEAM RELAY (8 settembre – ore 14:30)

Marta Cavalli – Fiamme Oro/ FDJ Nouvelle-Aquitaine F

Elena Cecchini – Fiamme Azzurre/ Team SD Worx

Elisa Longo Borghini – Fiamme Oro/ Trek-Segafredo

WOMEN JUNIOR CRONO (8 settembre – ore 9:15)

Francesca Barale – A.S.D. VO2 Team Pink

Carlotta Cipressi – A.S.D. VO2 Team Pink

WOMEN ELITE CRONO (9 settembre – ore 10:45)

Vittoria Bussi – Open Cycling Team

Elena Cecchini – Fiamme Azzurre/ Team SD Worx

WOMEN U23 CRONO (9 settembre – ore 9:15)

Vittoria Guazzini – Fiamme Oro/ Valcar-Travel & Service

+1 da definire

WOMEN JUNIOR STRADA (10 settembre – ore 13:50)

Francesca Barale – A.S.D. VO2 Team Pink

Monica Castagna – Team Wilier Chiara Pierobon

Matilde Ceriello – Racconigi Cycling Team

Eleonora Ciabocco – Team Di Federico

Carlotta Cipressi – A.S.D. VO2 Team Pink

Francesca Pellegrini – Valcar-Travel & Service

WOMEN U23 STRADA (10 settembre – ore 16:30)

Camilla Alessio – Bepink

Giorgia Bariani – Top Girls-Fassa Bortolo

Vittoria Guazzini – Fiamme Oro/ Valcar-Travel & Service

Barbara Malcotti – Valcar-Travel & Service

Gaia Realini – Isolmant-Premac-Vittoria

Silvia Zanardi – Bepink

WOMEN ELITE STRADA (11 settembre – ore 14:15)

Elisa Balsamo – Fiamme Oro/Valcar-Travel & Service

Sofia Bertizzolo – Fiamme Oro/LIV Racing

Marta Cavalli – Fiamme Oro/ FDJ Nouvelle-Aquitaine F

Tatiana Guderzo – Fiamme Azzurre/ Ale BTC Ljubljana

Elisa Longo Borghini – Fiamme Oro/ Trek-Segafredo

Erica Magnaldi – Team Ceratizit-WNT- Pro Cycling Team

Soraya Paladin – LIV Racing

Debora Silvestri – Top Girls-Fassa Bortolo

Area Comunicazione FCI

