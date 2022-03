(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Le Commissioni consiliari di mercoledì 30 marzo

Domani, mercoledì 30 marzo, si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

IV Commissione (congiunta alla V e alla II Commissione Municipalità Favaro) alle ore 9.30 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

– Quali insediamenti nell’area aev di Dese, viabilità, trasporto pubblico e gestione dell’abbandono dei rifiuti

[link](https://consiglio2020.comune.venezia.it/atti-assemblee/1/atto/430?ref=cal&giorno=30-3-2022)

E’ prevista una seconda convocazione alle ore 10.30 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

IV Commissione (congiunta alla X) alle ore 11.30 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

– Presentazione applicativo geoLP: uno strumento per ricercare, visualizzare e conoscere su una mappa interattiva tutti i dettagli dei lavori pubblici nel Comune di Venezia

[link](https://consiglio2020.comune.venezia.it/atti-assemblee/1/atto/432?ref=cal&giorno=30-3-2022)

E’ prevista una seconda convocazione alle ore 12.30 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

X Commissione (congiunta alla IX) alle ore 14.30 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

– Presentazione progetto: “Yes I Start Up”

l[ink](https://consiglio2020.comune.venezia.it/atti-assemblee/1/atto/440?ref=cal&giorno=30-3-2022)

E’ prevista una seconda convocazione alle ore 15.30 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

————————

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l’attività istituzionale sono consultabili all’interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)

Venezia, 29 marzo 2022

