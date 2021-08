(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 Le Commissioni consiliari di lunedì 30 agosto

Lunedì 30 agosto si svolgerà la seguente Commissione consiliare:

IV Commissione (congiunta alla X) alle ore 9.30 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

– Realizzazione dello skatepark con il coinvolgimento delle associazioni locali e per usi agonistici consultando anche il CONI

[link](https://consiglio2020.comune.venezia.it/atti-assemblee/1/atto/218?ref=cal&giorno=30-8-2021)

E’ prevista una seconda convocazione alle ore 10.30 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l’attività istituzionale sono consultabili all’interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)

Venezia, 27 agosto 2021

