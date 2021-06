(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 [Comune di Bologna – Ufficio Stampa]

30 giugno 2021

Le commissioni consiliari di giovedì 1 luglio

Le sedute si terranno in videoconferenza e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune

Giovedì 1 luglio sono in programma quattro commissioni consiliari. Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ComuneDiBologna

Alle 9, la commissione “Sanità, politiche sociali, sport, politiche abitative” si riunirà per un’udienza conoscitiva sul protocollo d’intesa per il contrasto alle truffe a danno degli anziani, richiesta dalle consigliere e dai consiglieri Mariaraffaella Ferri, Roberto Fattori e Gabriella Montera (Partito Democratico).

Alle 11.30, la commissione “Istruzione, cultura, giovani, comunicazione” si riunirà in seduta congiunta con le commissioni “Sanità, politiche sociali, sport, politiche abitative” e “Territorio e Ambiente” per un’udienza conoscitiva sul progetto europeo del programma PON Metro denominato “Così sarà”, richiesta dalle consigliere Gabriella Montera, Elena Leti e Maria Caterina Manca (Partito Democratico). A seguire, la sola commissione “Istruzione, cultura, giovani, comunicazione”, su proposta della presidente Federica Mazzoni, esaminerà un’udienza conoscitiva sull’attività e prospettive di ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Alle 14.30, la commissione “Affari generali ed istituzionali” si riunirà per l’istruttoria preliminare e per l’esame della delibera sull’elezione del Presidente del collegio dei revisori dei conti e a seguire l’esame della delibera sulla nomina e il compenso dei componenti del collegio dei revisori dei conti, relative al triennio 2021-2024.

Alle 16.30, la commissione “Territorio e Ambiente” si riunirà per esaminare quattro delibere. La prima, sulla convenzione con la società consorzio imprese funebri C.I.F. s.r.l. per l’ampliamento di un edificio in via Zanardi 56/4, la seconda, sulla convenzione con la società Spesa Intelligente S.p.a. per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria conseguenti alla demolizione e ricostruzione di un edificio industriale e alla creazione di un edificio ad uso commerciale in via dei Giardini 5. La terza delibera tratterà la convenzione con Aldi Immobiliare s.r.l. e l’Opera dell’Immacolata sulle opere di urbanizzazione primaria conseguenti alla demolizione di un complesso industriale e la ricostruzione di una media struttura di vendita alimentare al dettaglio e una sede per lo svolgimento di attività e assistenza di una Onlus (Opimm) in via Decumana 45/2 e via Emilia Ponente 132-134. L’ultima delibera riguarderà l’attivazione di una collaborazione istituzionale tra i comuni di Bologna, Calderara di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno per la gestione del rumore ambientale.

