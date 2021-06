4/ Progrès génétique : des effets mesurables ?

Voici quatre exemples d’amélioration génétique issue de la recherche agronomique et de la sélection variétale.

Vigne : des cépages plus résistants au mildiou et à l’oïdium

-80% : telle est la baisse du nombre de traitements de produits phytosanitaires que permet l’utilisation de cépages résistants au mildiou et à l’oïdium comparé au nombre de traitements utilisés pour la culture d’autres cépages au niveau national.

[Source : OSCAR, a national observatory to support the durable deployment of disease-resistant grapevine cultivars S. Guimier1, F. Delmotte1, a, A.S. Miclot1, F. Fabre1, I. Mazet1, C. Couture1, C. Schneider2 and L. Delière]

Du colza sans composé soufré et sans acide érucique

La sélection variétale a permis de réduire presque à néant la quantité d’acide érucique et de glucosinolates dans l’huile des colzas cultivés actuellement.

L’acide érucique contenu dans le colza est soupçonné causer des maladies cardio-vasculaires. À partir d’une variété canadienne découverte à la fin des années 1960, les obtenteurs ont sélectionné des variétés dépourvues d’acide érucique, dite colza O (pour zéro acide érucique).

Au début des années 80, des variétés sans glucosinolates, des composés soufrés qui donnent un goût amer aux tourteaux de colza utilisés en alimentation animale, sont mises au point. On parle alors de variétés 00. Ces variétés 00 sont l’une des causes de l’augmentation des surfaces de colza cultivées (50 000 ha en 1960, près d’un million aujourd’hui).

Pommes de terre : moins de traitements pour lutter contre le mildiou

La mise au point de variétés peu sensibles au mildiou du feuillage permet dans certains cas de réduire de 30% de l’usage de fongicides.

[Source : Données issues des essais CTPS sur l’étude VATE de 31 variétés éligibles au dispositif des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques]

Sites : https://ecophytopic.fr/cepp/prevenir/reduire-le-nombre-de-traitements-fongicides-au-moyen-de-varietes-de-pomme-de-terre

https://www.geves.fr/catalogue/

Des variétés de ray-grass plus adaptées pour le gazon

Sur une période de suivi de 40 ans des variétés à gazon inscrites au catalogue officiel, un net progrès sur la valeur esthétique (de 8,8% à 12,5% par décennie) a été observé ainsi que sur la tolérance au piétinement (+5,4 % par décennie) et la diminution de croissance (-0,43 mm/jour par décennie). Ces performances présentent un intérêt tout particulier pour les usages sport et jardin/espaces verts.

[Source : Ghesquière et al., « Progrès génétique et maintien de la variabilité génétique: sont-ils incompatibles ? Le cas du ray-grass anglais au travers de 40 ans d’amélioration de variétés fourragères et à gazon », Innovations Agronomiques 27 (2013), 123-137]