Roma, 07 marzo 2022 – Le banche russe stanno considerando di utilizzare le carte China UnionPay dopo le sanzioni.

Le principali banche russe stanno esaminando l’emissione di carte che operano su un sistema di pagamento cinese dopo che Visa e Mastercard hanno dichiarato che avrebbero interrotto i loro servizi in Russia a causa dell’invasione dell’Ucraina.

Le banche russe considerano le carte China UnionPay dopo le sanzioni, lo riferisce The Associated Press.

Sberbank e Tinkoff Bank hanno dichiarato domenica che stanno valutando la possibilità di carte di pagamento alimentate dal sistema cinese UnionPay. Sberbank, la più grande banca russa, ha dichiarato che annuncerà la data di lancio in un secondo momento.

Sberbank e Tinkoff hanno detto agli utenti che saranno in grado di utilizzare Visa e Mastercard per le transazioni in Russia, ma dopo mercoledì smetteranno di funzionare per i pagamenti al di fuori del paese.

La banca centrale russa ha avvertito domenica che tutte le carte che utilizzano i sistemi Visa o Mastercard smetteranno di funzionare sia per gli acquisti su siti Web stranieri che per le transazioni all’estero.

Le banche russe si stanno affrettando a trovare nuovi modi per facilitare i pagamenti transfrontalieri dopo che una serie di società straniere ha sospeso i servizi finanziari, parte di una mossa più ampia dell’Occidente per isolare la Russia e tagliarla fuori dal sistema finanziario globale. Insieme a Visa e Mastercard , anche American Express ha ritirato i suoi servizi nel fine settimana.

Hanno seguito grandi marchi da Apple a Shell e Ikea nel ritiro dalla Russia . Ma la Cina ha riaffermato i suoi legami, con il ministro degli Esteri lunedì che ha definito la Russia il “partner strategico più importante di Pechino”.

La Cina ha rifiutato di criticare l’invasione dell’Ucraina ma ha cercato di prendere le distanze invocando il dialogo e il rispetto della sovranità nazionale.

Il processore di pagamento cinese UnionPay beneficia della sua posizione di monopolio dei pagamenti rafforzato dalla vasta popolazione cinese e dalla seconda economia più grande del mondo, aiutandolo a crescere fino a diventare un serio rivale di Visa e Mastercard.

Le carte UnionPay sono accettate nei negozi in 180 paesi e regioni e nei negozi online in 200 paesi e regioni, secondo il suo sito web.