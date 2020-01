(AGENPARL) – Roma dom 19 gennaio 2020



Lo scontro diretto, decisivo per il prosieguo della stagione, non sorride al Club Italia CRAI che, al centro Federale Pavesi di Milano, cede 2-3 (28-26, 18-25, 25-22, 23-25, 14-16) con Itas Città Fiera Martignacco. La nona giornata di ritorno del Girone A del Campionato di A2 ha decretato l’accesso delle azzurrine nel gruppo della pool salvezza anche in virtù del punto conquistato da Olbia a San Giovanni in Marignano.

La bella prova del Club Italia CRAI non è stata sufficiente per chiudere la partita al quarto set, vinto dalle avversarie in rimonta, e conquistare quindi l’intera posta in palio. Martignacco con tenacia ha cercato la vittoria che vale il 4° posto in classifica e quindi l’accesso alla Pool Promozione e alla Coppa Italia.

Per questo match coach Massimo Bellano si è affidato alla diagonale Monza-Frosini, alle schiacciatrici Gardini e Populini, alle centrali Nwakalor e Kone e al libero Panetoni. Il tecnico Marco Gazzotti ha schierato Dhimitriadhi, Busolini, Carraro, Fiorio, Rucli, Nwanebu e il libero Caravello.

Presente alla partita anche il presidente federale Pietro Bruno Cattaneo.

CRONACA – Sin dalle prime battute la gara è accesissima. Il Club Italia CRAI trova il primo allungo di giornata (5-3), ma è pronta la risposta di Martignacco che pareggia i conti (6-6). Si procede in equilibrio (11-11). E’ sempre la formazione federale a prendere l’iniziativa e a tenere le avversarie un passo indietro (16-15). Martignacco ristabilisce l’equilibrio (17-17), prova ad allungare il passo (17-18) e coach Bellano chiama time out. Le azzurrine rispondono colpo su colpo, si riportano in parità (20-20) e allungano il passo (22-20). Il finale è incandescente (24-23) le due squadre si affrontano a viso aperto, ma è il Club Italia a trovare il ritmo migliore e a spuntarla ai vantaggi (28-26).

Il secondo set parte sui binari dell’equilibrio (3-3). E’ Martignacco a rompere gli indugi e a portarsi in vantaggio (6-10). Il time out chiamato da Bellano non sortisce l’effetto sperato e le ospiti mantengono in mano le redini del gioco (12-17). Arriva quindi il secondo time out per la panchina azzurrina e il cambio in regia: fuori Monza, dentro Pelloia. Il Club Italia fatica a trovare il ritmo giusto e sono le avversarie a condurre il set (14-21). Reazione di orgoglio delle azzurrine nel finale del parziale: Populini e compagne riprendono a fare punti, ma non bastano per recuperare e le ospiti possono pareggiare il conto set (18-25).

L’avvio di terza frazione è targata Club Italia (5-2). Un rosso alla panchina di Martignacco contribuisce all’avanzata azzurrina, alimentata da un ottimo rendimento dell’intera squadra (9-4). Le giovani allenate da coach Bellano continuano a macinare buon gioco e punti e il vantaggio aumenta toccando il +6 (14-8). Nel finale di set Martignacco dimezza lo svantaggio (22-19), ma sono le azzurrine a riportarsi in vantaggio (25-23).

Reazione d’orgoglio delle ospiti in avvio di quarta frazione: Martignacco spinge sull’acceleratore e si porta in vantaggio (1-5). Il time out chiamato da Bellano rimette in corsa le azzurrine (6-8) che ristabiliscono la parità (11-11) e sorpassano (16-14). Lenta ma efficace la rimonta delle ospiti che dal 20-15 riagguantano la parità (21-21) e chiudono a proprio favore la frazione portando la partita al tie break (23-25).

Il quinto set è accesissimo sin dalle prime battute. In palio ci sono l’accesso alla Pool Promozione e quello alla Coppa Italia. Le due squadre procedono appaiate (4-4) ma è Matignacco a trovare il primo vantaggio (4-6) e ad arrivare al cambio campo ancora avanti (6-8). Le azzurrine ritrovano ritmo e pareggiano i conti con Gardini (10-10). Ogni scambio è combattutissimo e si procede punto a punto (14-14). La formazione ospite la spunta ai vantaggi e si aggiudica due punti che le permettono di conquistare quarto posto, Pool Promozione e Coppa Italia (14-16).

CLUB ITALIA CRAI-ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO 2-3 (28-26, 18-25, 25-22, 23-25, 14-16)

CLUB ITALIA CRAI: Gardini 20, Nwakalor 9, Frosini 14, Populini 21, Kone 11, Monza 3; Panetoni (L), Pelloia, Graziani, Bassi, Sormani, Ituma. Ne: Marconato (L), Trampus. All. Bellano.

MARTIGNACCO: Dhimitriadhi 13, Busolini 10, Carraro 3, Fiorio 13, Rucli 11, Nwanebu 32; Caravello (L), Pecalli, Stival, Giugovaz. Ne: Caserta, Sabadin, Beltrame, Satriano. All. Gazzotti.

DURATA SET: 34’, 26’, 29’, 28’, 19’.

ARBITRI: De Sensi e Capolongo.

CLUB ITALIA CRAI: 3 a, 11 bs, 15 mv, 32 et.

MARTIGNACCO: 1 a, 12 bs, 10 mv, 30 et.

